Lazio, rinnovo in vista per Inzaghi: pronto l'adeguamento

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Rinnovo in vista per Simone Inzaghi. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il tecnico della Lazio, che avrebbe un prolungamento biennale automatico in caso di qualificazione a una coppa europea, incontrerà presto Lotito, che vorrebbe farlo firmare a prescindere dalla conquista di un posto in Europa League, con un cospicuo adeguamento dell'ingaggio. Questo per riconoscere all'allenatore l'ottimo lavoro svolto finora e per allontanare le sirene che arrivano dall'Italia e dall'estero per lo stesso Simone Inzaghi.