Lazio, ritorno di fiamma dell'Hull City per Ravel Morrison

© foto di Insidefoto/Image Sport

Ritorno di fiamma dell'Hull City, penultimo in Premier League, per Ravel Morrison. Secondo quanto scrive l'edizione odierna di Tuttosport, infatti, i Tigers avrebbero fatto un sondaggio per l'esterno d'attacco della Lazio che non pare però intenzionata a svendere il giocatore ma a cederlo soltanto in prestito.