Lazio, se parte Keita tutto sul Gomez: Berisha e Cataldi pedine di scambio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Lazio comincia a pensare alla prossima stagione e se, come sembra, Keita Balde dovesse lasciare il club biancoceleste ecco che la società di Claudio Lotito partirebbe all'assalto di Alejandro Gomez. La valutazione che gli orobici fanno dell'argentino sarebbe sui 15-18 milioni di euro, ma il club capitolino, per abbassare le pretese dei nerazzurri potrebbero mettere sul piatto sia Etrit Berisha, che in questa stagione ha ben figurato tra le fila di Gasperini, che Danilo Cataldi, attualmente in prestito al Genoa.