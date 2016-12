Lazio, spunta Giaccherini: la priorità è però la cessione di Djordjevic

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si muove anche la Lazio in vista del mercato di gennaio, che inisierà ufficialmente tra sei giorni. Secondo quanto riportato da Il Messaggero ci sarebbe anche il nome di Emanuele Giacchierini nella lista del direttore sportivo Igli Tarte. Il jolly è in uscita dal Napoli, il ds sta sondando il terreno, anche se la priorità in questo momento resta la cessione di Djordjevic. Paloschi è l'obiettivo per l'attacco se il serbo dovesse partire: con l'Atalanta cf'è invece un discorso aperto per il riscatto di Berisha.