Lazio, Tare: "Mercato? Se ci sarà un'uscita ci sarà un'entrata in attacco"

© foto di Federico Gaetano

Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, parla a Premium Sport: “Penso che stasera dobbiamo vincere una partita importante per la classifica, ma è ancora presto parlare di spareggi. Penso che l’Atalanta sia una squadra ben organizzata che sa valorizzare al massimo le risorse della società. Hanno un entusiasmo meritato, ma questo discorso non ci riguarda. Giochiamo in casa contro un avversario che sulla carta è da battere e dobbiamo giocare come sempre. Il mercato? Non voglio commentare certe voci. In entrata non faremo altro, l’ho già detto. Se ci sarà un’uscita ci sarà un’entrata in attacco, solo in quel caso”.