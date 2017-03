Lazio, Tare su Milinkovic-Savic: "Bisogna lasciarlo crescere in pace"

© foto di Federico Gaetano

Il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, ha parlato a Il Tempo. Queste alcune battute, a partire dal 'colpo' Milinkovic-Savic: "Sergej ha dimostrato qualità e personalità. Bisogna lasciarlo crescere e magari anche sbagliare in pace. La gara di stasera contro il Torino? Una partita da non sottovalutare, hanno in rosa il capocannoniere del torneo. Per il nostro percorso però sarebbe importante partire subito aggressivi, vogliamo raggiungere l’Europa, è questo il nostro sogno".