Lazio, torna de Vrij ma l’addio è scontato: tre club insidiano lo United

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Lazio sfida oggi il Genoa a Marassi, mentre Il Messaggero in edicola riserva spazio alla situazione legata al difensore olandese Stefan de Vrij. Il giornale, infatti, nelle pagine sportive titola “Riecco de Vrij, il muro a scadenza”, sottolineando che sono sei i gol subiti nelle ultime due partite contro Roma e Napoli, ma uno solo con il calciatore orange in campo. Oggi torna il leader della difesa, che a giugno saluterà la squadra di Simone Inzaghi. A ottobre si era promesso sposo del Manchester United, adesso Chelsea, Inter e anche Borussia Dortmund vogliono approfittare degli ultimi tentennamenti dei red devils. Claudio Lotito, però, chiede almeno 35 milioni di euro nonostante il contratto in scadenza nel giugno 2018.