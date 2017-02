Lazio, Tounkara: "Tifo per la maglia e sono legato ai tifosi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Debutto in campionato per Mamadou Tounkara. Il giovane attaccante biancoceleste si è così espresso ai microfoni di Lazio Style Channel: "Sono felice di stare qui con la Lazio - riporta Lalaziosiamonoi.it - tifo per la maglia e sono legato ai tifosi. È bello dividere lo spogliatoio con grandi campioni come Immobile. Mi dà tanti consigli. Spero di mostrare tutte le mie qualità ringrazio il mister per l’esordio".