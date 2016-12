Lazio, ultimo assalto per Keita: rinnovo con ingaggio da due milioni

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Lazio prepara l’assalto decisivo per rinnovare il contratto di Keita Balde. In pratica, sarà l’ultima chance per non farsi sfuggire il 21enne attaccante spagnolo-senegalese in scadenza nel 2018. Non c’è stata sinora una vera e propria trattativa: solo vari segnali lanciati dal fronte dell’agente di Keita, Roberto Calenda, in un contesto di rapporti molto complicati. Keita è un pupillo del presidente Lotito, che vorrebbe trattenerlo. Anche in considerazione delle qualità dell’ex Barcellona destinate a lievitare. Così, all’iniziale piano di raddoppiare l’attuale ingaggio (sui 600 milioni netti a stagione) si sta sovrapponendo l’idea di alzare la somma fino a due milioni. Che è il livello più alto nella scala degli ingaggi in casa Lazio: quello riconosciuto a Immobile e a Parolo nel nuovo accordo. Almeno per il momento. Perché per il rinnovo di capitan Biglia, anche lui in scadenza nel 2018, si va verso i tre milioni all’anno (bonus compresi). Lo riporta La Gazzetta dello Sport.