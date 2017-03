Lazio, Wallace: "Vittoria frutto del lavoro in allenamento"

© foto di Federico Gaetano

Wallace, difensore della Lazio, ha commentato così la vittoria contro la Roma nel derby di Coppa Italia: "Oggi sono felice. Tutti i tifosi lo sono. Oggi abbiamo giocato bene, molto meglio dell'ultimo derby. Abbiamo lavorato tanto in settimana e abbiamo messo in campo tutto. Aspettiamo il ritorno adesso. Come ho preparato il derby? Non era facile, ma tutti i tifosi mi hanno aiutato e mi hanno dato forza. Li devo ringraziare, abbiamo bisogno di loro. Siamo più forti quando sono presenti. La Roma ha un attacco fortissimo e molto veloce, però abbiamo lavorato tanto in settimana e siamo arrivati alla partita molto bene. Sono felice per la vittoria. Dove mi trovo meglio? Io ho giocato di più a quattro ma oggi mi sono divertito anche a giocare a tre".