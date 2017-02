Le grandi manovre: i top player sul piede di partenza

© foto di Imago/Image Sport

La sessione di mercato si è conclusa da poco meno di due settimane, e pur essendo stata chiaramente in tono minore per le operazioni portate a termine, ha rappresentato comunque il viatico per un’estate che si preannuncia particolarmente ricca di movimenti di grandissimo rilievo. I nomi più caldi risiedono, almeno momentaneamente, in Inghilterra. Non è un mistero, per esempio, che il rapporto tra Pep Guardiola ed il Kun Aguero sia abbondantemente al di sotto dei minimi storici. L’esplosione di Gabriel Jesus è stata la concausa di un malessere incubato da diverse settimane, e la disponibilità economica del Gruppo Suning fa dell’argentino l’obiettivo principale dell’Inter in vista del prossimo campionato. Le difficoltà legate al rinnovo di Alexis Sanchez aggiungono anche il profilo del Nino Maravilla a quelli dei campioni più notiziabili in vista della fine della stagione. Juventus e Paris Saint Germain rappresentano le alternative più credibili alla solita Inter nella corsa all’ex attaccante di Udinese e Barcellona. Il cileno, peraltro, potrebbe non essere l’unico top player in partenza dall’Emirates. Anche per Mesut Ozil le voci sono costanti, con il Bayern Monaco che ad ogni modo sembra avere accumulato un vantaggio incolmabile rispetto alla concorrenza. Scenari rilevanti, che assumerebbero proporzioni ben più misere se davvero dovesse consumarsi il tanto discusso addio di Leo Messi al Barcellona. Al momento, tuttavia, l’unico aspetto concreto è la scadenza imminente del contratto della Pulga con i blaugrana. Anche se una sigla sul rinnovo sembra una formalità destinata a consumarsi entro il termine della stagione.