Le italiane in Europa: brividi per Napoli e Roma, ride solo la Juventus

È possibile riassumere i sorteggi delle italiane in Europa con una sola frase: sorride solo la Juventus. I bianconeri hanno avuto una certa fortuna a Nyon, dove dall’urna è stato estratto il Porto. Inevitabile dare la formazione di Massimiliano Allegri come grande favorita per il passaggio del turno: è la più forte tra le italiane e ha pescato una delle formazioni in assoluto più abbordabili possibili. Meglio, forse, c’era solo il Benfica. Ora la fortuna va meritata, ma le premesse per un ottavo di finale agevole ci sono tutte. E se davvero si vuole puntare alla vittoria finale, non si può non cominciare dall’ostacolo meno insidioso.

Non può dire lo stesso il Napoli, che pur avendo dalla sua il primo posto nel girone si è trovato sulla sua strada la più temibile delle seconde, il Real Madrid. Una sfida proibitiva, contro i campioni in carica in Champions nonché primi in classifica nella Liga. In rosa, su tutti, il quattro volte Pallone d’Oro Cristiano Ronaldo, che è però solo la punta dell’iceberg di una rosa stellare, ‘galactica’ appunto, dall’inizio alla fine, una rosa in cui gente come James e Isco non è titolare. Se il Napoli è quello delle ultime giornate, può giocarsela, ma sulla carta la sfida appare tra le più ostiche.

Non va meglio in Europa League, competizione che ha già perso per strada Inter e Sassuolo. Roma e Fiorentina se la vedranno con due delle formazioni più toste. Tremano soprattutto i giallorossi, che di fronte hanno un Villarreal protagonista fin qui di un gran campionato. Quarto posto per il Sottomarino Giallo, alle spalle di tre superpotenze come Real Madrid, Barcellona e Siviglia. I giallorossi hanno comunque tutto per giocarsela, anche se indubbiamente c’erano avversarie più semplici.

Lo stesso può dire la Fiorentina, che sfiderà il Borussia Monchengladbach che ha tra l’altro appena esonerato il tecnico Schubert. In questo momento sia i viola che i tedeschi stanno vivendo un momento delicato, dunque molto dipenderà dalle condizioni in cui si affronteranno tra due mesi. Si tratta comunque di una squadra allo stato attuale quattordicesima in classifica, con soli tre punti di vantaggio sulla zona retrocessione.