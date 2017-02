Le probabili formazioni di Crotone-Juventus - Si rivedono Pjaca e Dani Alves

Fischio d'inizio alle 18. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Inutile girarci troppo intorno: la Juventus arriva alla sfida che vale per il recupero della 18^ giornata, partita rinviata a causa della vicinanza con la Supercoppa italiana a Doha, con il plebiscito dei favori del pronostico. I bianconeri di Allegri vengono da una vittoria sofferta, ma di grande passione, nel Derby d'Italia, mentre i calabresi di Nicola da una sconfitta nello scontro salvezza, se così si può chiamare, contro il Palermo.

COME ARRIVA IL CROTONE - Dopo il cambio a Palermo, Nicola dovrebbe tornare al 4-4-2. In porta Cordaz, difeso da una linea a quattro che, da destra a sinistra, vede Rosi, Ceccherini, Ferrari e Mesbah, in competizione con Martella per un posto. Vista l'assenza di Rohden esterno destro dovrebbe esserci Sampirisi, con Stoian sull'altro lato, e Capezzi in mediana in coppia con Barberis. Davanti con Falcinelli dovrebbe esserci Nalini.

COME ARRIVA LA JUVENTUS - Allegri valuta un po' di turnover ma conferma il 4-2-3-1. Buffon in porta, a destra dovrebbe toccare a Dani Alves, così come a Rugani nella coppia centrale con Bonucci. Alex Sandro in ballottaggio con Asamoah a sinistra. In mediana la coppia dovrebbe vedere il riposo per Khedira in favore di Sturaro, e la conferma di Pjanic. Davanti spazio ai soliti noti, eccezion fatta per Pjaca, che potrebbe prendere il posto di uno tra Mandzukic e Cuadrado, indiziati per un turno di riposo.

Crotone (4-4-2): Cordaz; Rosi, Ceccherini, Ferrari, Mesbah; Sampirisi, Barberis, Capezzi, Stoian; Nalini, Falcinelli. Allenatore: Davide Nicola.

Juventus (4-2-3-1): Buffon; Dani Alves, Rugani, Bonucci, Alex Sandro; Sturaro, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Pjaca; Higuain. Allenatore: Massimiliano Allegri.