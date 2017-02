Le probabili formazioni di Roma-Fiorentina - Dzeko e Kalinic: sfida tra bomber

È il grande posticipo del martedì quello che mette in campo Roma e Fiorentina. I giallorossi vengono dal passo falso di Genova, mentre la Fiorentina ha vinto nel recupero dopo il deludente pareggio con il Genoa, ed ha quindi una spinta ulteriore. Ma la Roma, visti anche i grandi risultati tra le mura amiche, resta la favorita della vigilia, seppur avrà più di una gatta da pelare.

COME ARRIVA LA ROMA - Spalletti ormai da un po' di tempo schiera il 3-4-2-1, e continua sulla tradizione. Szczesny in porta, in difesa il trio vede l'uggioso Manolas, alle prese con un contratto scottante, con Fazio e Rudiger. Peres e Olivera esterni in fascia, sono De Rossi e Strootman il muro davanti alla difesa. In zone offensive ci sono Nainggolan ed El Shaarawy a rimorchio di Dzeko.

COME ARRIVA LA FIORENTINA - Sousa questo modulo lo usa da quando è arrivato, invece. Dovrebbe toccare ancora a Sportiello tra i pali. Davanti a lui nella linea a tre c'è il ritorno di Astori, a fianco di Sanchez e del possibile confermato De Maio. A centrocampo ancora una volta si forma il duo Badelj-Vecino, con Chiesa e Olivera sull'out. Dietro Kalinic, che dovrebbe recuperare, Bernardeschi e Borja Valero.

Roma (3-4-2-1): Szczesny; Manolas, Fazio, Rudiger; Peres, De Rossi, Strootman, Emerson; Nainggolan, El Shaarawy; Dzeko. Allenatore: Luciano Spalletti.

Fiorentina (3-4-2-1): Sportiello; Sanchez, De Maio, Astori; Chiesa, Badelj, Vecino, Olivera; Bernardeschi, Borja Valero; Kalinic. Allenatore: Paulo Sousa.