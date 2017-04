Le probabili formazioni di Torino-Crotone - Carlão verso la riconferma

Fischio d'inizio alle 15. Live, pagelle e dichiarazioni dei protagonisti su TMW!

La clamorosa vittoria di domenica scorsa del Crotone contro l'Inter ha riacceso a sorpresa la lotta salvezza. I calabresi saranno impegnati questo pomeriggio nell'ardua trasferta di Torino, per sfidare gli uomini di Mihajlović. Dal canto loro, i granata proveranno a conquistare i tre punti per allungare a quattro la striscia di risultati utili consecutivi.

COME ARRIVA IL TORINO - Ipotesi cambio modulo per Miha, che starebbe pensando al 4-2-3-1: mediana tutta italiana formata da Baselli e Valdifiori, la mossa a sorpresa potrebbe essere Boyé, schierato a sinistra accanto a Ljajic e Falqué. In attacco spazio all'inamovibile Belotti, Carlão verso la seconda maglia da titolare al centro della retroguardia.

COME ARRIVA IL CROTONE - I rossoblù arrivano nel migliore dei modi a questa gara fondamentale: Nicola ha l'intera rosa a disposizione e sembra intenzionato a confermare la formazione della scorsa settimana. Occhi puntati principalmente su bomber Falcinelli, trascinatore indiscusso di questa squadra.

Ecco le probabili formazioni:

TORINO (4-2-3-1): Hart; Zappacosta, Carlão, Moretti, Barreca; Baselli, Valdifiori; Falqué, Ljajic, Boyé; Belotti. Allenatore: Siniša Mihajlović.

CROTONE (4-4-2): Cordaz; Rosi, Ceccherini, Ferrari, Martella; Rohden, Crisetig, Barberis, Stoian; Falcinelli, Trotta. Allenatore: Davide Nicola.