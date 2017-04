Le ultime su Cagliari-Chievo, Borriello recuperato. Tante assenze per Maran

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Partita che conta poco o nulla, dal punto di vista della classifica, per Cagliari e Chievo, che si sfideranno domani al Sant'Elia. Marco Borriello proverà a incrementare il suo bottino di reti in stagione, alla caccia del suo record personale in Serie A, distante cinque reti. Nei sardi squalificato Pisacane, al suo posto uno tra Salamon e Capuano, mentre dall'altra parte Maran dovrà fare i conti con le assenze di Frey, Gamberini, Gobbi, Sardo, Sorrentino, Inglese e Rigoni, e per questo la sua formazione ha varie incognite.

Cagliari (4-3-1-2): Rafael; Isla, Capuano, Bruno Alves, Murru; Ionita, Tachtsitis, Padoin; Joao Pedro; Borriello, Sau.

Chievo Verona (4-3-1-2): Seculin; Cacciatore, Dainelli, Cesar, Izco; Castro, Radovanivic, Hetemaj; De Guzman; Pellissier, Meggiorini.