Le ultime su Cagliari-Juve - Barzagli out. Sfida Pjaca-Mandzukic

© foto di www.imagephotoagency.it

Senza Joao Pedro, possibile doppio trequartista per Rastelli contro la Juventus con un 4-3-2-1. Di Gennaro e Barella potrebbero agire dietro a Sau unica punta, con il secondo in ballottaggio con Farias. In difesa tornano Salamon e Capuano, Murru dovrebbe così finire in panchina. Barzagli è out, Bonucci è favorito su Rugani per una maglia al centro della difesa. Sfida Marchisio-Sturaro nel 4-2-3-1 di Allegri, Pjaca e Mandzukic si giocano invece una maglia nell'esterno sinistro della trequarti dello schema offensivo dei bianconeri.

Cagliari Rafael; Pisacane, Salamon, Alves, Capuano (Murru); Isla, Tachtsidis, Dessena; Barella (Farias), Di Gennaro; Sau.

Juventus Buffon; Lichtsteiner, Bonucci (Rugani), Chiellini, Alex Sandro; Pjanic, Marchisio (Sturaro); Cuadrado, Dybala, Pjaca (Mandzukic); Higuain.