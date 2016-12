Le ultime su Cagliari-Sassuolo: Di Francesco senza nove uomini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

QUI CAGLIARI: Rastelli torna ad avere a disposizione Murru dopo un lungo stop. Il terzino non dovrebbe comunque essere titolare. C'è anche Borriello ma anch'egli partirà con ogni probabilità dalla panchina. Barella e Di Gennaro sono tornati in gruppo dopo i problemi rimediati nell'ultima partita. Tuttavia non mancano le assenze come Melchiorri, Isla e il lungodegente Ionita. Sulla trequarti probabile impiego dal primo minuto di Joao Pedro.

squalificati: Colombo, Isla

indisponibili: Ionita, Melchiorri

Probabile formazione (4-3-1-2): Storari; Pisacane, Bruno Alves, Ceppitelli, Capuano; Dessena, Tachtsidis, Padoin; Joao Pedro; Sau, Farias.

QUI SASSUOLO: formazione dettata dall'infermeria con nove indisponibili oltre a Pellegrini e Mazzitelli non al meglio. Torna a sinistra Peluso.

squalficati: nessuno

indisponibili: Berardi, Biondini, Cannavaro, Duncan, Gazzola, Magnanelli, Missiroli, Letschert, Politano

Probabile formazione (4-3-3). Consigli, Lirola, Antei, Acerbi, Peluso; Mazzitelli, Sensi, Pellegrini; Ricci, Defrel, Ragusa.