Le ultime su Fiorentina-Empoli, ipotesi due punte per Sousa. Out Gonzalo

© foto di Federico De Luca

Fuori Gonzalo Rodriguez nella Fiorentina, come comunicato dallo stesso club sul proprio sito ufficiale. Al suo posto probabile che il tecnico portoghese mandi in campo Tomovic, con Carlos Sanchez centrale nella linea a tre. In attacco ipotesi due punte per i viola, con Kalinic sicuramente in campo dal 1', mentre Babacar, dopo la rete contro la Samp, potrebbe avere una nuova chance. Dall'altra parte soliti dubbi in attacco per Martusciello: Thiam, Marilungo, Mchedlidze, Maccarone e Pucciarelli si giocano due maglie, con i primi due leggermente favoriti.

Fiorentina (3-4-1-2): Tatarusanu; Tomovic, Sanchez, Astori; Chiesa, Borja Valero, Badelj, Maxi Olivera; Bernardeschi; Babacar, Kalinic.

Empoli (4-3-1-2): Skorupski; Laurini, Costa, Bellusci, Pasqual; Krunic, Buchel, Croce; El Kaddouri; Marilungo, Thiam.