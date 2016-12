Le ultime su Fiorentina-Napoli: Dubbio Gonzalo Rodriguez, certezze per Sarri

© foto di Federico De Luca

QUI FIORENTINA: out Borja Valero, non convocato per il colpo rimediato contro il Qarabag. Al posto dello spagnolo ci sarà Vecino, affiancato dal rientrante Badelj mentre in difesa c'è il dubbio Gonzalo Rodriguez. L'argentino dovrebbe recuperare e prendere il suo posto al centro al fianco di Astori. Salcedo e Maxi Olivera sono in vantaggio su Tomovic e Milic per le corsie laterali. Davanti Chiesa in vantaggio su Tello a destra. Bernardeschi e Ilicic a completare la trequarti a supporto di Kalinic.

squalificati: nessuno

indisponibili: Borja Valero, Toledo.

Probabile formazione (4-2-3-1): Tatarusanu; Salcedo, Rodriguez, Astori, Maxi Olivera; Badelj, Vecino; Chiesa, Ilicic, Bernardeschi; Kalinic

QUI NAPOLI: Pochissimi dubbi per Sarri che deve rinunciare al solo Koulibaly. Al posto del senegalese ci sarà Chiriches a formare coppia con Albiol. A centrocampo Diawara è confermato in mezzo insieme ad Allan e Hamsik. Gabbiadini recupera ed è tra convocati, ma in attacco ci sarà ancora Mertens con Callejon e Insigne sulle corsie esterne.

squalficati: nessuno

indisponibili: Koulibaly, Milik

Probabile formazione (4-3-3): Reina, Hysaj, Albiol, Chiriches, Ghoulam, Diawara, Allan, Hamsik, Insigne, Callejon, Mertens