Le ultime su Fiorentina-Udinese - Kalinic verso il recupero. De Paul dal 1'

Kalinic viaggia verso il recupero e Sousa sembra aver pochi dubbi di formazione in vista della gara di domani. Il croato dovrebbe recuperare per la partita contro l'Udinese ma, in caso contrario, spazio a Babacar. Chiesa ancora titolare e Tello in panchina, tra i pali ancora Tatarusanu con Sportiello in panchina. Nell'Udinese il ballottaggio è in mediana: Fofana è favorito su Kums mentre davanti, con Matos in dubbio, spazio a De Paul sull'esterno con Thereau sull'altro e Zapata terminale offensivo della formazione di Delneri.

Fiorentina Tatarusanu; Tomovic, Rodriguez; Astori; Chiesa, Badelj, Vecino, Olivera; Borja Valero, Bernardeschi; Kalinic (Babacar).

Udinese Karnezis; Widmer, Danilo, Felipe, Samir; Hallfredsson, Fofana (Kums), Jankto; De Paul, Zapata, Thereau.