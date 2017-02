Le ultime su Lazio-Milan - Emergenza rossonera e sfida Bacca-Lapadula

© foto di DANIELE MASCOLO

Keita sarà ancora titolare nella formazione della Lazio, nonostante gli attacchi arrivati da parte della Nord. Nel tridente Immobile e Anderson, dubbio tattico per Inzaghi: se sarà difesa a tre, Basta out e dentro Bastos. Emergenza totale nella retroguardia del Milan: fuori Romagnoli, De Sciglio e Antonelli, può recuperare Calabria ma Vangioni resta favorito. Zapata e Gomez in mezzo alla difesa, in attacco Lapadula e Bacca si giocano una maglia dall'inizio. Bertolacci e Pasalic dovrebbero giocare ai fianchi di Locatelli con Poli pronto a entrare a gara in corso. Ancora titolare Deulofeu, Ocampos in panchina.

Lazio Marchetti; Basta (Bastos), De Vrij, Radu, Lulic; Parolo, Biglia, Milinkovic-Savic; Felipe Anderson, Immobile, Keita.

Milan Donnarumma; Abate, Zapata, Gomez, Vangioni; Bertolacci, Locatelli, Pasalic; Suso, Lapadula (Bacca), Deulofeu.