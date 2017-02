Le ultime su Napoli-Genoa - Sfida Pavoletti-Giaccherini. Chance per Pandev

© foto di Federico Gaetano

Il dubbio per Sarri è nel reparto avanzato. Verrà sciolto solo nelle prossime ore, con Pavoletti che scalpita per giocare dal 1' contro il Genoa, la sua ex squadra. Favorito, però, resta Giaccherini con Mertens ancora falso nueve. In mediana Allan resta favorito su Zielinski e Jorginho su Diawara, con un turn-over ragionato in ottica Real Madrid. In difesa, con Hysaj out, spazio a Maggio. Genoa con il ballottaggio Rigoni-Pandev in attacco, a centrocampo è testa a testa tra Cataldi e Veloso mentre sull'esterno destro Lazovic dovrebbe essere preferito a Edenilson.

Napoli: Reina; Maggio, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Jorginho (Diawara), Hamsik; Giaccherini (Pavoletti), Mertens, Insigne.

Genoa Lamanna; Munoz, Burdisso, Gentiletti; Lazovic (Edenilson), Cataldi (Veloso), Hiljemark, Laxalt; Pandev (Rigoni), Simeone, Palladino.