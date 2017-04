Le ultime su Napoli-Udinese, Sarri conferma l'11 visto all'Olimpico

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Formazione confermata per Maurizio Sarri rispetto alla gara di domenica scorsa contro la Lazio. Ancora panchina dunque per Milik, con il tridente formato da Callejon, Mertens e Insigne favorito per partire dal 1'. Dall'altra parte Gigi Delneri ha recuperato sia Danilo che Thereau che scenderanno in campo con la maglia da titolare. Stagione finita per Samir, al suo posto uno tra Alì Adnan e Gabriel Silva, visto che Felipe non è al meglio.

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Jorginho, Hamsik; CVallejon, Mertens, Insigne.

Udinese (4-3-3): Karnezis; Widmer, Danilo, Angella, Adnan; Badu, Hallfredsson, Jankto; De Paul, Zapata, Thereau.