Le ultime su Palermo-Atalanta - Formazioni confermate per Lopez e Gasp

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Formazione che convince non si cambia. Una filosofia che vale sia per Lopez che per Gasperini, con Palermo e Atalanta che hanno pochi dubbi di formazione. Gonzalez e Goldaniga tornano a formare la coppia centrale, l'unico dubbio per i siciliani è in mediana tra Chochev e Gazzi. Nella Dea, solito ballottaggio Toloi-Zukanovic in difesa, per il resto l'undici del Gasp dovrebbe essere confermato con Kurtic a supporto del tandem offensivo Petagna-Gomez.

Palermo Posavec; Rispoli, Goldaniga, Gonzalez, Pezzella; Henrique, Jajalo, Chochev (Gazzi); Embalo, Nestorovski, Trajkovski.

Atalanta Berisha; Masiello, Caldara, Toloi (Zukanovic); Conti, Freuler, Kessie, Spinazzola; Kurtic; Petagna, Gomez.