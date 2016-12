Le ultime su Roma-Chievo: El Shaarawy scalpita per una maglia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

QUI ROMA: recuperano Nainggolan e Totti, non ce la fa De Rossi nemmeno convocato, così come Paredes. Rudiger torna centrale di difesa al fianco di Fazio, facendo spazio sulle corsie laterali a Bruno Peres ed Emerson Palmieri. In mezzo Gerson affiancherà Strootman, El Shaarawy scalpita per una maglia da titolare ma dipenderà dalla scelta di Spalletti di rischiare o meno Nainggolan. Nel caso il belga venisse preservato Perotti scalerebbe al centro per far posto a sinistra al "Faraone".

squalificati: nessuno

indisponibili: De Rossi, Florenzi, Manolas, Paredes

Probabile formazione (4-2-3-1): Szczesny; Bruno Peres, Rudiger, Fazio, Emerson Palmieri; Gerson, Strootman; Salah, Nainggolan, Perotti; Dzeko.

QUI CHIEVO: diversi indisponibili per Maran, costretto a chiamare diversi giovani a seguito dell'indisponibilità di Castro, Gobbi ed Hetemaj. Formazione praticamente fatta, con l'unico ballottaggio in attacco: Pellissier in leggero vantaggio su Inglese.

squalficati: nessuno

indisponibili: Castro, Gobbi, Hetemaj, Seculin

Probabile formazione (4-3-1-2): Sorrentino; Frey, Spolli, Dainelli, Costa; Izco, Radovanovic, De Guzman; Birsa; Pellissier, Meggiorini.