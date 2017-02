Le ultime su Samp-Bologna - Praet dal 1'. Verdi in dubbio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Bruno Fernandes resta in vantaggio su Djuricic per una maglia nella trequarti del 4-3-1-2 di Giampaolo contro il Bologna. Non al top Barreto, ci sarà Praet come interno di centrocampo mentre in difesa sarà ancora presente il polacco Bereszynski. Tanti i dubbi per il Bologna, senza Mirante e con Verdi non al top. In attacco, così, Rizzo è favorito su Di Francesco per un posto dall'inizio, dietro Krafth è tornato a disposizione ma resta aperto il ballottaggio con Torosidis così come quello al centro tra Gastaldello e Oikonomou. A centrocampo Viviani torna a disposizione e dovrebbe giocare dall'inizio.

Sampdoria Viviano; Bereszynski, Silvestre, Skriniar, Regini; Praet, Torreira, Linetty; Bruno Fernandes; Muriel, Quagliarella.

Bologna Da Costa; Krafth (Torosidis), Gastaldello (Oikonomou), Maietta, Masina; Dzemaili, Viviani, Donsah; Rizzo (Di Francesco), Destro, Krejci.