Le ultime su Sassuolo-Chievo - Defrel e Castro a rischio

Il dubbio più importante per il Sassuolo, che domenica sfida il Chievo Verona, riguarda Defrel. Il francese rischia il forfait, in attacco spazio nel caso a Matri. Sfida Ragusa-Politano per un posto sulla trequarti, in difesa può rientrare Cannavaro ma resta aperto il ballottaggio con l'olandese Letschert. Nel Chievo Verona, invece, poche perplessità di formazione per Maran. L'unica riguarda la difesa con il ballottaggio tra Spolli e Dainelli mentre in attacco, con Pellissier sempre out, Inglese è favoritissimo su Gakpè. In mediana rischia Castro ma non sarà comunque tra i titolari: gioca De Guzman, in vantaggio su Izco.

Sassuolo Consigli; Gazzola, Cannavaro (Letschert), Acerbi, Peluso; Aquilani, Pellegrini, Duncan; Berardi, Matri (Defrel), Ragusa (Politano).

Chievo Verona Sorrentino; Frey, Spolli (Dainelli), Gamberini, Gobbi; De Guzman (Izco), Radovanovic, Hetemaj; Birsa; Inglese, Meggiorini.