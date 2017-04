Le ultime su Sassuolo-Sampdoria, out Berardi e Defrel. Occasione per Praet

© foto di Federico Gaetano

Attacco da rifare per Eusebio Di Francesco in vista della gara tra il suo Sassuolo e la Sampdoria. Squalificato Berardi, out Defrel, e per questo il tridente dovrebbe essere formato da Politano, Matri e Ragusa. Dall'altra parte Marco Giampaolo potrebbe dare un turno di riposo a Barreto, non al meglio, e al suo posto, al fianco di Linetty e Torreira, dovrebbe esserci Praet. Ancora fuori Muriel: confermato il tandem formato da Quagliarella e Schick.

Sassuolo (4-3-3): Consigli, Adjapong, Acerbi, Cannavaro, Dell'Orco; Pellegrini, Missiroli, Duncan; Politano, Matri, Ragusa.

Sampdoria (4-3-1-2): Viviano; Bereszynski, Silvestre, Skriniar, Pavlovic; Praet, Torreira, Linetty; Bruno Fernandes; Schick, Quagliarella.