Leicester, fine di una favola: niente Nottingham Forest

Si ferma ai quarti di finale la speranza del Leicester City di bissare l'incredibile vittoria della Premier League della scorsa stagione. Le Foxes si fermano contro l'Atletico Madrid, dopo una cavalcata che forse non era incredibile, certamente efficace dopo il buon 2-0 contro il Siviglia. Certo, l'Atletico ha una differenza rispetto agli andalusi: l'esperienza di giocare partite importanti come fossero una normale gara di Liga, alle volte anche meglio. Più sale la tensione più l'Atletico gioca con garra e determinazione, come se fosse l'ultima spiaggia.

C'è stato un periodo, dieci minuti dopo l'1-1, che fosse arrivato un pareggio la banda Shakespeare avrebbe tranquillamente pensato a un finale diverso, con l'assalto all'arma bianca per sperare in un 3-1 decisamente improbabile. Fortunato l'Atletico che, in almeno un paio di occasioni, suoi difensori incrociassero il tiro degli avanti inglesi.

Il Leicester, così, saluta la competizione che poteva regalare un sogno come al Nottingham Forest del mito Clough. Certo, sono passati praticamente 40 anni, il calcio è un'altra cosa e non c'è spazio per le favole. Magari non due in due stagioni, consecutive.