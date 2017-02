Liga, il 22° turno - Testacoda a Pamplona, domani un anticipo della Copa

© foto di J.M.Colomo

Tutto dipende dal Real Madrid. Non potrebbe essere altrimenti la situazione nella Liga, in quanto le merengues restano in vetta con un punto di vantaggio sul Barcellona nonostante abbiano due gare da recuperare. Un cammino, quello della formazione di Zinedine Zidane, apparentemente destinato a portare i blancos a vincere il campionato a cinque anni dall'ultima volta. Era il 2012 e in panchina sedeva Josè Mourinho con Aitor Karanka nel ruolo di vice, adesso il francese ha l'obiettivo di riportare il Real sul tetto di Spagna dopo aver vinto la Champions al primo colpo.

ULTIMA GARA PRIMA DEL NAPOLI - Intanto i blancos giocheranno stasera contro l'Osasuna, sul campo dell'ultima squadra in classifica che sembra ormai destinata alla retrocessione in Segunda Division. In attesa di mercoledì quando, al Santiago Bernabeu, ci sarà il Napoli di Maurizio Sarri in occasione dell'andata degli ottavi di Champions. Gli azzurri, probabilmente, si presenteranno col trio dei piccoli composto da Insigne, Mertens e Callejon. Di fronte ci sarà Cristiano Ronaldo.

ANTICIPO DELLA FINALE DI COPA - Barcellona e Alaves si sfideranno il 27 maggio nella finalissima di Copa del Rey, ma oggi alle 16.15 si affrontano in campionato in un'anteprima dell'ultimo atto della coppa nazionale. I baschi vogliono dimostrare, già da oggi, di poter fare bene anche a fine stagione. Quando, la formazione allenata da Mauricio Pellegrino, proverà a conquistare il primo trofeo in 96 anni di storia.

SUBMARINO IN CASA - La Roma sfiderà giovedì in Europa League la formazione di Fran Escribà, che domani a pranzo ospita il Malaga. Un'occasione, per il submarino amarillo, di riprendere la corsa e di puntellare la posizione in zona Europa League.