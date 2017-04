Liga, il 32° turno - Barça per ripartire, Simeone chiede un regalo a Zaza

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Archiviate le serate di Champions League, che hanno visto Real Madrid, Atletico e Barcellona in campo, la Liga torna a essere protagonista con un titolo ancora in gioco e tutt'altro che assegnato. Le merengues arrivano dal pari nel derby di sabato scorso, mentre i catalani addirittura dalla sconfitta di Malaga oltre la debacle europea allo Juventus Stadium. Intanto la formazione di Zinedine Zidane, che in Champions ha espugnato l'Allianz Arena con doppietta di Cristiano Ronaldo, sarà la prima big a scendere in campo e lo farà oggi pomeriggio contro lo Gijon. Impegno alla portata, visto che lo Sporting è terzultimo in classifica e con l'acqua alla gola. La retrocessione, per gli asturiani, è dietro l'angolo e il Real potrà approfittarne per provare a conquistare qualche altro punto di vantaggio sul Barcellona. Tra una settimana, poi, sarà tempo di Clasico al Santiago Bernabeu.

Stasera il Barcellona. I catalani hanno da preparare la gara interna contro la Real Sociedad, reduce dalla vittoria contro lo Sporting Gijon e in piena corsa per accaparrarsi un posto nella prossima Europa League. La formazione di Luis Enrique deve riprendersi assolutamente dopo le tre sberle incassate a Torino nella serata di martedì, in modo da prepararsi al meglio per il ritorno di mercoledì prossimo contro la rosa di Max Allegri. Non ci sarà Neymar, mentre Leo Messi e Luis Suarez dovranno trascinare il Barça fuori da questo momento più che difficile.

Atletico contro l'ultima in classifica, Zaza sfida il Siviglia. L'Atl. Madrid di Diego Pablo Simeone vuole assolutamente trattenere la terza posizione in graduatoria, l'ultima valida per accedere ai gironi di Champions senza passare per i playoff di agosto. I colchoneros ospitano l'Osasuna al Vicente Calderon con i favori del pronostico, in quanto i ragazzi di Pamplona sono ultimi in classifica e staccati di ben dieci punti dalla zona salvezza. Intanto Simeone chiede un gradito regalo di Pasqua al Valencia di Simone Zaza (protagonista domenica scorsa con due gol al Granada) che, domani pomeriggio, ospita i detentori delle ultime tre Europa League allo stadio Mestalla. Intanto lo stesso attaccante ex Juventus, attraverso la radio ufficiale dei taronges, ha ricordato un felice precedente col Siviglia dal punto di vista personale: “Contro di loro giocai dieci minuti in Champions con la maglia della Juve, riuscendo a fare un gol”. Era il 30 settembre 2015.