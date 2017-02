Ligue 1, il 24° turno - Oggi tocca a Monaco e PSG, domani Nizza-ASSE

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Neanche 48 ore dopo la Ligue 1 torna in campo. Il turno infrasettimanale presenterà come sempre il duello a distanza fra Monaco, Nizza e Paris Saint-Germain. La formazione di Leonardo Jardim, che guida la classifica e che vola sulle ali dell'entusiasmo dopo il successo casalingo nel derby della Costa Azzurra, scenderà in campo a Montpellier questa sera alle 19. Due ore più tardi invece toccherà al Paris Saint-Germain che, dopo aver agganciato i nizzardi al secondo posto, proveranno l'allungo al “Parco dei Principi”. Dopo una partenza folgorante i rossoneri di Favre stanno attraversando il primo vero momento negativo della stagione. Domani sera Balotelli e soci sono chiamati al riscatto davanti al proprio pubblico contro un Saint-Etienne caricato a molla dopo la vittoria nel derby del Rodano.

Il Lione è chiamato alla reazione dopo due sconfitte di fila. I rossoblu di Genesio, che hanno definitivamente detto addio alle speranze di qualificarsi alla prossima Champions League, affronteranno il Nancy al ParcOL. Anche l'Olympique Marsiglia di Rudi Garcia deve rialzarsi dopo un ko inatteso in quel di Metz. L'occasione si presenterà domani sera quando al Velodrome ci sarà il Guingamp. Il Bordeaux culla ancora la possibilità di guadagnare un piazzamento europeo, ma certamente dovrà far di più dell'ultima uscita casalinga contro il Rennes. I girondini sfideranno questa sera alle 19, in contemporanea col Monaco, il Caen.

Incroci pericolosi nelle zone basse della classifica. Il Bastia, penultimo, ospiterà il Nantes distante solo quattro punti per riaprire i giochi in chiave salvezza, così come il Lorient, dopo il successo in casa del Lille, che ospiterà il Tolosa. Scontro diretto quello fra Metz e Dijon, squadre separate da soltanto due punti mentre l'Angers terzultimo in graduatoria affronterà davanti al proprio pubblico il Rennes.

CLASSIFICA - Monaco 52; Paris Saint-Germain, Nizza 49; Lione* 37; Saint-Etienne 36; Olympique Marsiglia, Bordeaux 33; Guingamp, Rennes 31; Tolosa 29; Nancy* 27; Lille, Montpellier, Nantes 26; Caen* 25; Dijon, Metz* 24; Angers 23; Bastia 22; Lorient 21.

Metz due punti di penalizzazione.

*una partita in meno.