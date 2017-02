Ligue 1, il 25° turno - Monaco e Nizza per rispondere al successo del PSG

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Entra nel vivo il campionato nel campionato per decidere chi a fine stagione alzerà il trofeo della Ligue 1. Nell'anticipo della 25a giornata il Paris Saint-Germain ha vinto sul campo del Bordeaux. Fra oggi e domani toccherà invece a Nizza e Monaco rispondere colpo su colpo. Inizierà questa sera la squadra del Principato che affronterà al Louis II il Metz, mentre domani pomeriggio sarà la volta dei rossoneri di Lucien Favre. Il Nizza sarà impegnato alle 15 sul campo del Rennes che non vince fra le mura amiche dal 3 dicembre scorso. Il Lione è tornato in corsa per il quarto posto nel turno infrasettimanale. In casa del Guingamp i rossoblu di Genesio dovranno dare continuità al successo netto sul Nancy.

L'Olympique Marsiglia avrà il compito di chiudere il turno in casa del Nantes domani alle 21. Il team di Garcia, che martedì ha ritrovato i gol di Payet, è in piena lotta per tornare in Europa League insieme a Saint-Etienne e Bordeaux. Proprio i Verts ospiteranno al “Guichard” il fanalino di coda Lorient che non vuole darsi per vinto alla retrocessione in Ligue 2. Il Bastia sarà invece ospite del Tolosa mentre l'Angers andrà a caccia di punti in casa del Lille per uscire dai bassifondi della graduatoria. Il Nancy attenderà fra le mura amiche il Montpellier mentre il Dijon giocherà in casa contro il Caen.

CLASSIFICA - Monaco, Paris Saint-Germain** 55; Nizza 52; Lione* 40; Saint-Etienne, Bordeaux**, Olympique Marsiglia 36; Rennes 32; Guingamp 31; Tolosa 30; Nancy*, Metz* 27; Lille, Montpellier, Nantes* 26; Caen* 25; Dijon, Angers 24; Bastia*, Lorient 22.

Due punti di penalizzazione per il Metz.

*una partita in meno.

**una partita in più.