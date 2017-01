Lione, ag. Ferri: “Fiorentina? C'è interesse, attendiamo novità”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' stato accostato a Fiorentina e Galatasaray, mentre potrebbero esserci novità importanti su Jordan Ferri (24) del Lione. Almeno secondo le parole del suo agente, Eric Castagnino, che a Le Progres ha detto: “Galatasaray? In una operazione come questa, è necessaria che tutte le parti siano d'accordo. Non è questo il caso. Fiorentina? L'interesse esiste, siamo in attesa di notizie. L'idea iniziale era quella di non partire, ma di restare e di riflettere in vista di giugno. Ma la situazione è cambiata, anche se la finestra di mercato si avvia alla conclusione. Tutto è ancora aperto ma, se dovesse restare al Lione, farà di tutto per guadagnare un posto tra i titolari. Ci sono tante gare da qui al termine della stagione, sa che avrebbe una nuova chance”, le parole del procuratore.