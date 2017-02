LIVE TMW - Allegri: "Abbiamo speso tanto stasera. Gara di alto livello"

Dall'inviata a Torino

Conferenza stampa post successo con l'Inter per Massimiliano Allegri dallo Juventus Stadium. Queste le sue dichiarazioni. "È stata una gara di alto livello, primo tempo con grandi gesti tecnici. L'Inter è partita in ritardo e meno male. Stasera per batterla c'era bisogno di una Juve così. Il secondo tempo è stato forse più bello ancora. Abbiamo speso tanto stasera. Mercoledì abbiamo una gara ancora più difficile. Rimettiamo subito la testa sul campionato".

Avvantaggiato dall'arbitro. Quota scudetto? "Non meno di 86. Non parlo degli arbitri mai. Ha arbitrato una buona gara".

Gagliardini? Perché non ha cambiato Mandzukic. "Ho giocatori di grandi livello, Gagliardini sarà importante per la nazionale. Mandzukic era stanco ma risulta sempre importante perché è sempre presente, anche sugli angoli".

Juve che non prende gol. "Ero convinta che la squadra potesse fare bene, non buttiamo quanto fatto nella prima parte di campionato. Il cambiamento porta novità ed entusiasmo. In base a chi metto in campo scelgo il modulo. È stata una partita non di girone, ma una semifinale. Dobbiamo migliorare sul piano del gioco e della tecnica".