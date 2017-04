LIVE TMW - Allegri: "Debolezze Barcellona non si sono esaurite in una settimana"

Dall'inviata a Barcellona

Dopo Dani Alves, spazio al mister della Juventus, Massimiliano Allegri. Queste le sue dichiarazioni alla stampa. Cosa deve fare la Juve per fare partita perfetta. "Deve passare il turno, dobbiamo far una gara di grande lucidità e freddezza e fare gol. Le debolezze della fase difensiva del Barcellona non credo siano cambiate in una settimana".

Juve più forte creata da solo. "È diversa, ho attaccanti diversi prima avevo centrocampisti diversi. Ho Cuadrado e Mandzukic che prima non avevo. Sto sfruttando le caratteristiche dei giocatori".

Luis Enrique molto aggressivo. "Noi abbiamo grande rispetto del Barcellona, dobbiamo fare una grande gara come hanno fatto a Torino. Fare bene la fase difensiva e quella offensiva".

Dybala? Formazione uguale a Torino? "Stanno tutti bene. Dobbiamo cambiare qualcosa magari tatticamente. Dobbiamo pensare di vincere e non ai 3 gol d'andata. Dobbiamo leggere bene la partita ed è importante la lucidità".

Esame di laurea della Juve? "Dobbiamo essere abituati a giocare i quarti. Il percorso è in crescita a livello tecnico e in consapevolezza. Domani non è un esame ma è una occasione importante, una tappa per arrivare a Cardiff. Non abbiamo vinto niente. Finito domani abbiamo poi il Genova".

Arbitro? I gol detti da Luis Enrique. "Mi fido degli arbitri. Spero Luis Enrique non sia un veggente".

Clima europeo ha trasformato la Juve nella Juve di Allegri. "Dopo 3 anni sarà normale aver un legame. La crescita è cominciata 6 anni fa ed è continuata con la squadra. Posso solo fare meno danni possibili. La forza di una grande squadra è il sapersi non esaltare. Bisogna sapere affondate gli imprevisti della partita. Nella Champions non hai tempo per recuperare. Il passaggio si conquista solo quando fischia l'arbitro".

Vorrebbe una gara come quella con PSG? "Domani la Juve deve ripeto essere lucida pensando di cercare di fare gol non appena abbiamo la palla".