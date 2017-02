LIVE TMW - Allegri: "Domani se non la sbloccheremo subito sarà difficile"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Conferenza stampa pre Crotone per Massimiliano Allegri. Commento sui fatti di Pescara. "Notizia che mi ha fatto una brutta impressione, non dovrebbero mai sucededr. Vincere non è semplice, la realtà di Pescara adesso non è semplice ma anche retrocedessero tornerebbero in fretta in Serie A".

Crotone? La formazione. "Domani il Crotone sarà una squadra che ha perso molte gare nella parte finale. È una squadra ordinata, di equilibrio e a cui è difficile fare gol. Ha un 4-4-2 lineare è difficile da salutare. Se non la sbloccheremo all'inizio poi sarà difficile. È un momento elevato della stagione. Chiellini riposerà, sono rientrati Barzagli e Benatia. Marchisio non sarà convocato perché ha un problema alla schiena. Lemina e Mandragora non saranno convocati. Gli altri stanno bene. Pjaca domani può darsi giochi dall'inizio".