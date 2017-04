LIVE TMW - Barça-Juventus, 4mila tifosi bianconeri. Tutto pronto al Camp Nou

Fonte: Ha collaborato Marco Conterio

17.15 - "Tutto è pronto al Camp Nou". Arriva il tweet del Barcellona che carica i blaugrana in vista della gara di stasera, con la sperata (in Catalogna) remuntada dopo il ko per 3-0 dell'andata.

17.10 - "Nella gara di andata, sette giorni fa, ho avuto l'impressione di una Juventus molto forte e intelligente: convinta della propria forza e della ricerca delle debolezze degli avversari". Parola di Marcello Lippi in esclusiva a Premium Sport. "Il Barcellona ha una qualità offensiva che nessuno ha al mondo, ma ha solo quella, mentre la Juventus ha altre cose: i bianconeri hanno la migliore difesa d’Europa e la capacità di sapere gestire le partite. Dovrà cercare di giocare come a Torino: soffrirà sicuramente, ma sono convinto che se capiteranno delle occasioni, Dybala e Higuain non sbaglieranno".

16.05 - Sono attesi quasi 4500 tifosi tifosi a Barcellona per assistere al ritorno della sfida tra i catalani e la Juventus. L'attesa è infatti finita e la città spagnola è stata letteralmente invasa dai supporters bianconeri. Questa mattina ne abbiamo incontrati molti in giro per il centro, tutti con maglie e sciarpe in una clima più che pacifico.

15.45 - Vera e propria invasione di tifosi bianconeri a Barcellona. Cielo coperto, stasera sono previsti circa 15 gradi. Finito poca fa, intanto, il pranzo Champions tra società con Marotta, Agnelli, Bartomeu e la dirigenza blaugrana.

15.00 - Un centinaio di tifosi ultrà della Juve 'assedia' l'albergo dove la squadra bianconera è in ritiro a Barcellona in attesa della partita serale di Champions. Accesi alcuni fumogeni che si sono consumati sul ciglio della strada che porta alla Fontana Magica e al Montjuch, il cuore della città catalana. I tifosi sventolano bandiere con la frase "Ti dedichiamo la nostra vita" e intonano cori, il più ricorrente dei quali è "noi vogliamo questa vittoria". L'albergo è presidiato da camionette della Polizia che sono presenti in numero maggiore sul retro dell'hotel da dove, intorno alle 19, partirà il pullman fella squadra diretto al Camp Nou.

14.20 - L'apertura di Sport online non parla della gara bensì di un qualcosa ancor più importante. Perché il padre di Leo Messi è in città e incontrerà i vertici per l'eventuale rinnovo.

13.00 - C'è anche Marko Pjaca, assente forzato causa infortunio, a ricordare come sia ora...

12.20 - Fuori Arda Turan, Rafinha e Aleix Vidal, Luis Enrique ha deciso di lasciare fuori anche Jeremy Mathieu. Questi i convocati del Barcellona per stasera. Ter Stegen, Piqué, Rakitic, Sergio, Denis, Iniesta, Suárez, Messi, Neymar, Cillessen, Mascherano, Paco Alcácer, Jordi Alba, Digne, Sergi Roberto, André Gomes, Umtiti e Aleñá (28).

11.45 - Queste le prime pagine dei giornali, sportivi e non, sulla sfida di stasera.

La Gazzetta dello Sport - "Notte da giganti"

Il Giornale - "La Juve cerca la laurea"

Tuttosport - "Scatenate l'inferno"

Il Messaggero - "La notte del giudizio"

Corriere dello Sport - "Vamos Juve"

Il Corriere della Sera - "Rimonta vietata"

QS - "Attacco totale"

La Repubblica - "La notte degli esami"

Libero - “Alla Juve basta fare la Juve”

L'attesa è finita. Dopo otto giorni dall'andata - 3-0 allo Juventus Stadium - gli uomini di Massimiliano Allegri si giocano la gara valevole per le semifinali della Champions League. È il giorno della verità per vendicarsi, del tutto, della finale 2015.