LIVE TMW - Caceres, terminate le visite: “Sto bene”. Idoneità e altri test

La decisione del Milan sul futuro di Caceres potrebbe arrivare in serata o addirittura nella giornata di domani. Il Milan vuole avere tutte le relazioni sulle condizioni fisiche ed atletiche del difensore uruguiano prima di metterlo sotto contratto.

Terminate le visite mediche alla clinica “La Madonnina”. Caceres alle 13.23 ha lasciato la casa di cura milanese per andare a svolgere i test d’idoneità sportiva: “Sto bene” ha detto l’ex Juve. Dopodiché sarà a Milanello per ulteriori approfondimenti fisici.

Martin Caceres è ancora alla casa di cura “La Madonnina”. Arrivato poco dopo le 8.00 del mattino, sono ormai cinque ore da quando l’ex Juve è entrato in clinica per sostenere le visite mediche.

Proprio al Milan, in Coppa Italia, Caceres ha segnato 2 dei 7 gol realizzati nella sua esperienza italiana, decidendo la sfida dell'8 febbraio 2012 con una doppietta a San Siro (1-2).

Secondo Tuttosport il nome di Martin Caceres è un’altra scelta condivisa tra l’attuale proprietà e la cordata cinese, che nelle prossime settimane dovrebbe chiudere l’acquisto del Milan. E’ probabile che Fassone e Mirabelli, rispettivamente futuro ad e ds milanista, abbiano dato il loro ok ad un contratto di soli 5 mesi, per poi gestire loro l’eventuale rinnovo a giugno.

Sono trascorse tre ore da quando Caceres è arrivato alla Madonnina. Dopo le visite in clinica il difensore effettuerà altri test generici a Milanello.

Nonostante il suo status di extracomunitario, Caceres non occuperà uno slot in quanto svincolato e può godere di una proroga di un anno, la sua ultima squadra era italiana, quindi si tratterebbe comunque di un trasferimento interno.

Il palmares del difensore: nella sua carriera ha vinto una Champions League, una Liga spagnola, una Coppa di Spagna, 5 Scudetti, due Coppe Italia, 3 Supercoppe italiane e una Copa America.

Secondo quanto riferisce l’edizione odierna del Corriere della Sera, in merito al possibile approdo di Martin Caceres al Milan, i dubbi di Adriano Galliani e del club di via Aldo Rossi sono legati ai tempi che saranno necessari all’uruguaiano per ritrovare la forma migliore.

Martin Caceres è arrivato in clinica verso le 8.12. Inizia la sua lunga giornata di test fisici.

Il Milan prima di mettere sotto contratto Martin Caceres vuole vederci chiaro sulla sua tenuta fisica. Quindi oltre alle canoniche visite mediche presso la clinica “La Madonnina”, come tutti gli altri atleti che si legano al club rossonero, il Milan oggi sottoporrà Caceres ad ulteriori test per studiare a fondo la sua integrità fisica.

Caceres è atterrato ieri sera a Milano da Londra, ha cenato con Adriano Galliani per parlare anche del contratto. Si ipotizza una soluzione temporanea fino a giugno, con bonus o addirittura gettoni legati alle presenze.

Caceres ha disputato l’ultima gara esattamente un anno fa quando si infortunò al tendine d’Achille il 3 febbraio 2016 in Juve-Genoa. Da quel momento non ha più giocato. Svincolato da giugno, l’uruguaiano non ha più trovato una sistemazione.

Emergenza in difesa per il Milan, la società ha pensato di ricorrere agli svincolati per tamponare l’emorragia sulla corsia sinistra. Con Antonelli, De Sciglio e Calabria fuori per infortunio, i rossoneri stanno valutando di prendere Martin Caceres. L’ex Juve oggi dovrà superare i test fisici per dimostrare di essere integro fisicamente dopo un anno di inattività.