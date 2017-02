LIVE TMW - Fiorentina, Sousa: "Kalinic e Saponara possono essere convocati"

Diretta scritta su TMW . Ricarica la pagina per nuovi aggiornamenti: premi F5!

© foto di Federico De Luca

12.45 - Alla vigilia della sfida casalinga contro l'Udinese e dopo la pesante sconfitta di Roma, il tecnico della Fiorentina Paulo Sousa presenta la gara in conferenza stampa dal Franchi. Curiosamente, è appena finito l'intervento del tecnico avversario Delneri, che ha parlato dei viola da Udine. Seguite la diretta scritta delle parole del tecnico lusitano su TuttoMercatoWeb.com a partire dalle 13.

Prende la parola il tecnico viola: "Sappiamo che quando c'è una sconfitta le critiche arrivano, è normale. Babacar? A Roma ha capito cosa serviva fare, ha mostrato capacità di pressare finché la squadra è rimasta in partita. Lui sta crescendo, merita quello che ho detto".

Come si riparte dopo una sconfitta pesante e che partita si attende domani?

"Sul piano strategico, dentro quello che sono i nostri concetti, cerchiamo di determinare certe dinamiche che possano influire positivamente al nostro gioco. L'Udinese è una squadra forte fisicamente e brava anche in contropiede, dovremo essere bravi a superare i blocchi difensivi. Ho un gruppo straordinario e nessuno è stato contento del risultato di domenica, anche nei momenti di difficoltà serve attaccare per vincere la partita, è la mia mentalità. Anche durante la sconfitta, non ha senso abbassarsi ed evitare di prendere gol".

C'è qualche singolo che teme dell'Udinese?

"Dei singoli non parlo, neanche dei miei. L'Udinese è una squadra forte che all'andata abbiamo sofferto nel gioco aereo e nella capacità di aggredire sulle terze linee le profondità".

Otto gol subiti nelle ultime tre gare, la difesa soffre: Sanchez verrà confermato difensore?

"Su di lui sono stato chiaro, stiamo lavorando da un bel po' di tempo. Deve migliorare ovviamente, in allenamento stiamo cercando di creare situazioni che possano aiutarlo, ci dà una mano in determinate circostanze ma deve sicuramente migliorare nell'interazione con gli altri compagni della difesa".

Come stanno Kalinic e Saponara? Saranno convocati?

"Saponara è arrivato con un infortunio, si sta integrando. Insieme a Kalinic ha fatto tutti gli allenamenti col gruppo. E’ possibile che vengano convocati entrambi".

I senatori come Gonzalo e Borja Valero hanno deluso: come mai secondo lei?

"Hanno fatto grandi prestazioni, sappiamo che quando si perde le critiche sono di più ed è normale. Sono convinto che da domani metteranno in campo tutte le loro qualità per aiutarci a vincere la partita".

13.14 - Terminata la conferenza stampa di Paulo Sousa, tecnico della Fiorentina.