LIVE TMW - Globe Soccer, Collina: "Mai più casi Henry con la VAR"

Premi F5 per ricaricare la pagina

Fonte: Dal nostro inviato a Dubai

06.15 - Prima conferenza del giorno al Globe Soccer di Dubai, parla il CEO della Roma, Umberto Gandini. "Dopo 3 mesi è difficile fare un bilancio dell'esperienza alla Roma e compararla al Milan dove sono stato oltre vent'anni. La Roma è, per maggioranza, del consorzio americano e ha una struttura completamente diversa dal Milan. Il Milan è uno dei club più importanti del mondo, la Roma è diversa. È una sorta di Barcellona per la acatalogna, i tifosi hanno grande passione e Pallotta vuole trasformare il club in uno dei più importanti nel mondo del calcio. Il Milan? Posso solo esser grato al club ma il mio presente e futuro si chiamano Roma, una splendida sfida".

06.30 - In platea anche Carlo Tavecchio, presidente della FIGC, tra i relatori di questo pomeriggio al Globe Soccer.

06.44 - Ancora Gandini, CEO della Roma. "Ai tifosi, agli appassionati, dobbiamo offrire e garantire un prodotto di qualità sempre più alta. Dobbiamo migliorare il gioco e la tecnologia applicata al calcio è decisamente importante per guardare al futuro".

07.00 - Gandini sulla tecnologia. "I big data sono importanti per l'analisi del calcio così come i sistemi di scouting. Poi i social, che permettono ai tifosi di essere vicini a noi e viceversa".

08.08 - Umberto Gandini, CEO della Roma, ha parlato in esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com e TMW Radio a margine del Globe Soccer in corso di svolgimento a Dubai: "Il calcio sta crescendo a livello internazionale, a livello esponenziale in alcune leghe. In Italia stiamo facendo del nostro meglio per crescere ancora, tutti insieme. Lo stadio della Roma? Importantissimo per noi e per il sistema Italia. Per noi è una fonte di ricavo e un ambiente caldo e accogliente ai tifosi. Per il sistema italiano invece significa crescere. Lo stadio per arrivare al livello della Juventus? Noi siamo già a loro livello. Ci sono sette punti di differenza in campionato, ma come forza societaria siamo alla pari. Spalletti e le parole sul suo futuro? Sono le cose che ha sempre detto fin dall'inizio. Ha sempre detto che la penna per firmare è in mano ai giocatori. Spalletti è competitivo e competente: per lui è importante essere concentrato sugli obiettivi, avere grande pressione su se stesso e sui giocatori. Nei primi mesi del 2017 ci siederemo ad un tavolo per fare il punto della situazione. La mia avventura alla Roma? Arrivo da 23 anni al Milan e porto quello che sono diventato in giallorosso. Per questo sono stato scelto e per me è un'opportunità straordinaria. Mi trovo bene: la squadra è forte e la società strutturata".

08.11 - Seconda conferenza al Globe Soccer di Dubai, sul palco il presidente della FIGC, Carlo Tavecchio: "Sono qui con grande piacere, è un evento per discutere dello sviluppo del calcio. La FIGC ha 120 anni, è una Federazione che dialoga quotidianamente coi suoi tifosi, con un audience importante in Italia e non solo. Vogliamo potenziare tutto ciò che riguarda il calcio, utilizzando anche le tecnologie e sperimentando le nuove frontiere della medicina sportiva".

08.40 - Dal Globe Soccer di Dubai, Carlo Tavecchio parla dei proprietari stranieri. "I fondi stranieri devono essere controllati e valutati. In un mondo di globalizzazione i fondi stranieri, legali, sono ben accetti ma c'è da capire se siano per fini sportivi, speculativi, di finanza o con quale finalità. Chi investe in Italia può avere profitti, come Federazione riteniamo positivi i flussi finanziari stranieri".

08.45 - "Parlare di Superlega non è conveniente -dice Tavecchio-, la Federazione cerca di capire le esigenze dei club. Serve formazione, dobbiamo migliorare la classe dirigente. Creare altri organismi collaterali creerebbe solo conflitto".

08.55 - Così Carlo Tavecchio sul Mondiale a 48 dal Globe Soccer di Dubai. "Siamo favorevoli alla proposta di Infantino al Mondiale a 48. Siamo 211 paesi, sarebbe democratico. Certo, i calendari sono intensi, può creare qualche problema ma se andiamo verso una riduzione delle squadre nei rispettivi campionati, può essere un'opportunità".

9.24 - Carlo Tavecchio, presidente della FIGC, ha parlato in esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com e TMW Radio, a margine del Globe Soccer in corso di svolgimento a Doha: "Ho ringraziato per l'invito a questa assise internazionale dove ho trovato spunti interessanti. L'Italia partecipa con la sua esperienza e la sua storia. Il Mondiale a 48 squadre? Abbiamo aperto un dibattito anche nel nostro paese. Non tutte le opinioni sono conformi, ma personalmente sono d'accordo. In fondo sono un quarto delle partecipanti alla FIFA. Russia 2018? Noi corriamo per qualificarci e speriamo tanto di farcela. Non riuscirci sarebbe un problema. Le proprietà stranieri in Italia? Abbiamo fatto norme a tutela degli investimenti stranieri in Italia. Con i giusti requisiti ben vengano. Conte leader in Premier League? Mi aspettavo grandi risultati da lui. Ventura? Il suo è un lavoro importante, recuperando anche giocatori meno conosciuti. Balotelli? E' italiano, con capacità tecniche importanti. Il resto dipende dal ct".

09.30 - Sul palco i direttori di gara: modera Pierluigi Collina, designatore UEFA, sul palco anche Nicola Rizzoli e Mark Clattenburg.

09.43 - Così Nicola Rizzoli dal Globe Soccer di Dubai. "Essere un arbitro top non è facile, è come essere un top player. Serve seguire e anticipare il gioco, serve preparazione per trovare la miglior posizione in campo. Serve studiare, analizzare i giocatori con WyScout, che ci permette di conoscere calciatori e tecnici per prevedere le sorprese".

10.14 - Dal palco del Globe Soccer di Dubai, Pierluigi Collina parla del sistema arbitrale e delle novità. "Ci sono e saranno tre arbitri davanti agli schermi per la VAR. L'esperimento riguarda errori chiari o ciò che possa influenzare il risultato. È l'arbitro e non la VAR a prendere la decisione finale. Vogliamo continuare a mantenere il calcio uno sport senza interruzioni, sarà usata solo negli errori come gol-non gol, rigori, rossi e "scambio d'identità" su un cartellino. Non ci saranno così più caso Henry come in Irlanda-Francia".