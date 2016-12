LIVE TMW - Globe Soccer, sul palco Capello, Emery e Santos

Fonte: Dal nostro inviato a Dubai

06.00 - Via alla seconda giornata di conferenze al Globe Soccer, sul palco Fernando Santos, ct del Portogallo, il tecnico del PSG, Unai Emery e Fabio Capello.

06.09 - Si parla del mestiere del tecnico, parte Capello. "Essere calciatore significa pensare individualmente, essere tecnico vuol dire creare mentalità vincente. Gruppo. Un tecnico deve pensare a tutto ciò che ruota attorno alla squadra".

06.11 - "Una delle chiavi per vincere -spiega Emery-, è entrare in sintonia coi giocatori a livello mentale. Trovare una filosofia comune è il 50%, lavorare per il piacere di farlo è importante. Quando sei tecnico, pensi collettivamente, il tuo lavoro si moltiplica per 25. Le conversazioni collettive sono importanti ma pure quelle singole: devi sapere come relazionarti con ogni persona, prima che con ogni giocatore".

06.20 - "Un tecnico -spiega Capello- viene giudicato dai giocatori ogni giorno. Come sei quando vinci, quando perdi, come tratti i giovani. Devi creare leader nel gruppo per trasmettere le tue idee".

06.28 - Fabio Capello sul rapporto coi big. "Non è facile far capire a un big che non c'è risposta da parte sua. Sai che andrai sui giornali ma devi lavorare per il gruppo, dimostrare la tua personalità. Finché non prendi queste decisioni, il campione penserà sempre individualmente. La cosa più brutta che si vede in campo sono le reazioni dei giocatori. Io, a fine partita, dicevo "si ritiene superiore rispetto a voi. Non siamo tutti uguali, non fa parte del gruppo perché si sente superiore a voi".

06.35 - "Quando uno non gioca -spiega Emery-, gli dico che è importante per il gruppo. È la verità ma non è mai facil, per nessuno, accettare di stare ai margini".

06.42 - Emery sui social media. "La nostra vita privata diventa sempre più pubblica, spesso i giocatori confondono questensue sfere e serve intelligenza nel discernerle. Il calcio è una cosa ma esiste una vita privata, segreta, da mantenere. Ai giocatori dico "quel che fare col club, pubblicatelo sui social senza problemi. Siete quello che fate, non inbenefici che ne traete".