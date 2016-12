LIVE TMW - Globe Soccer, Tavecchio boccia l'ipotesi Superlega

Premi F5 per ricaricare la pagina

Fonte: Dal nostro inviato a Dubai

06.15 - Prima conferenza del giorno al Globe Soccer di Dubai, parla il CEO della Roma, Umberto Gandini. "Dopo 3 mesi è difficile fare un bilancio dell'esperienza alla Roma e compararla al Milan dove sono stato oltre vent'anni. La Roma è, per maggioranza, del consorzio americano e ha una struttura completamente diversa dal Milan. Il Milan è uno dei club più importanti del mondo, la Roma è diversa. È una sorta di Barcellona per la acatalogna, i tifosi hanno grande passione e Pallotta vuole trasformare il club in uno dei più importanti nel mondo del calcio. Il Milan? Posso solo esser grato al club ma il mio presente e futuro si chiamano Roma, una splendida sfida".

06.30 - In platea anche Carlo Tavecchio, presidente della FIGC, tra i relatori di questo pomeriggio al Globe Soccer.

06.44 - Ancora Gandini, CEO della Roma. "Ai tifosi, agli appassionati, dobbiamo offrire e garantire un prodotto di qualità sempre più alta. Dobbiamo migliorare il gioco e la tecnologia applicata al calcio è decisamente importante per guardare al futuro".

07.00 - Gandini sulla tecnologia. "I big data sono importanti per l'analisi del calcio così come i sistemi di scouting. Poi i social, che permettono ai tifosi di essere vicini a noi e viceversa".

08.08 - Umberto Gandini, CEO della Roma, ha parlato in esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com e TMW Radio a margine del Globe Soccer in corso di svolgimento a Dubai: "Il calcio sta crescendo a livello internazionale, a livello esponenziale in alcune leghe. In Italia stiamo facendo del nostro meglio per crescere ancora, tutti insieme. Lo stadio della Roma? Importantissimo per noi e per il sistema Italia. Per noi è una fonte di ricavo e un ambiente caldo e accogliente ai tifosi. Per il sistema italiano invece significa crescere. Lo stadio per arrivare al livello della Juventus? Noi siamo già a loro livello. Ci sono sette punti di differenza in campionato, ma come forza societaria siamo alla pari. Spalletti e le parole sul suo futuro? Sono le cose che ha sempre detto fin dall'inizio. Ha sempre detto che la penna per firmare è in mano ai giocatori. Spalletti è competitivo e competente: per lui è importante essere concentrato sugli obiettivi, avere grande pressione su se stesso e sui giocatori. Nei primi mesi del 2017 ci siederemo ad un tavolo per fare il punto della situazione. La mia avventura alla Roma? Arrivo da 23 anni al Milan e porto quello che sono diventato in giallorosso. Per questo sono stato scelto e per me è un'opportunità straordinaria. Mi trovo bene: la squadra è forte e la società strutturata".

08.11 - Seconda conferenza al Globe Soccer di Dubai, sul palco il presidente della FIGC, Carlo Tavecchio: "Sono qui con grande piacere, è un evento per discutere dello sviluppo del calcio. La FIGC ha 120 anni, è una Federazione che dialoga quotidianamente coi suoi tifosi, con un audience importante in Italia e non solo. Vogliamo potenziare tutto ciò che riguarda il calcio, utilizzando anche le tecnologie e sperimentando le nuove frontiere della medicina sportiva".

08.40 - Dal Globe Soccer di Dubai, Carlo Tavecchio parla dei proprietari stranieri. "I fondi stranieri devono essere controllati e valutati. In un mondo di globalizzazione i fondi stranieri, legali, sono ben accetti ma c'è da capire se siano per fini sportivi, speculativi, di finanza o con quale finalità. Chi investe in Italia può avere profitti, come Federazione riteniamo positivi i flussi finanziari stranieri".

08.45 - "Parlare di Superlega non è conveniente -dice Tavecchio-, la Federaziine cerca di capire le esigenze dei club. Serve formazione, dobbiamo migliorare la classe dirigente. Creare altri organismi collaterali creerebbe solo conflitto".

08.55 - Così Carlo Tavecchio sul Mondiale a 48 dal Globe Soccer di Dubai. "Siamo favorevoli alla proposta di Infantino al Mondiale a 48. Siamo 211 paesi, sarebbe democratico. Certo, i calendari sono intensi, può creare qualche problema ma se andiamo verso una riduzione delle squadre nei rispettivi campionati, può essere un'opportunità".