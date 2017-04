LIVE TMW - Iniesta: "Similitudini con il PSG domani. Deve essere una gara perfetta"

Dall'inviata a Barcellona

© foto di J.M.Colomo

Vista l'importanza della partita era giusto pensare che a parlare insieme a Luis Enrique fosse il capitano, Andres Iniesta. Queste le dichiarazioni del giocatore catalano in conferenza stampa da Barcellona. Partita come col Psg? "Ci sono molte similitudini, l'esigenza di fare gol, concedere poco ai rivali. Questo deve essere l'approccio dal 1' e cercare di far gol quanto prima. Vedremo come si svolgerà la partita, avere pazienza e sforzarci di essere efficaci è importante. Non bisogna innervosirsi se i gol non arrivano subito".

Stai bene? "Mi sento sempre di giocare minuti e allenarmi. Non penso a giocare, quando lo faccio voglio farlo al massimo. È stata una stagione diversa per più fattori, il presente ci fa pensare alla gara domani".

Che gara sarà? Il risultato è pessimo per noi. Non abbiamo fatto le cose a dovere e ora è tutto difficile. Abbiamo il potenziale per poter rimontare o almeno provarci. Dobbiamo metterli a rischio. Dobbiamo fare una partita perfetta".

Chiudersi la carriera qui? "Non sono cambiate le cose rispetto a una settimana fa. A fine stagione valuterò. Adesso non è il momento per parlare di questo".

Positivo aver rimontato col Psg. "Anche se sono simili le partite ci sono aspetti da valutare. Dati, statistiche. La Juve ha preso 2-3 gol in tutta la Champions e sono dati rilevanti. Continuo a vedere la mia squadra per fare gol. Se può influire la gara col Psg non so. Sono realtà diverse, anche loro sanno che giocare col Barca crea problemi".

Dani Alves manca? "È stato uno dei migliori ingaggi di stranieri mai fatti qui. Per la resa, per il contributo dato. Ad un certo punto ha preso una strada diversa, le cose gli vanno bene in Italia. Siamo al 200% adesso in tutti gli aspetti, ora è tutto diverso".

Strano parlare di nuovo di rimonta? "Non è strano perché abbiamo davvero giocato male a Torino nel primo tempo. Ma sono cose che accadono. Cerchiamo di capovolgere la situazione per la seconda volta. Ambiente e squadra devono avere l'energia per attaccare. Deve essere una partita perfetta".