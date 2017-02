LIVE TMW - Inter, Pioli: "Icardi più forte di Higuain. Il pareggio? A Torino per vincere"

A due giorni dalla grande sfida tra Juventus e Inter prende la parola in conferenza stampa il tecnico nerazzurro Stefano Pioli, che dal 'Suning Training Center' di Appiano Gentile (CO) analizza le tematiche riguardanti la gara dello 'Stadium'.

Come di consueto, prime considerazioni affidate a InterChannel: "Sicuramente sarà una gara tra due squadre in salute. La Juventus è la più forte, soprattutto in casa riesce a dare qualcosa in più. Noi, però, vogliamo giocarci le nostre carte. Sarà una partita difficile, ma l'Inter sta bene. Dopo la sconfitta contro la Lazio siamo ancor più determinati. I numeri dicono che loro partono forte e noi finiamo bene, l'approccio dovrà essere quello giusto. I bianconeri vorranno metterci sotto, ma lo stesso vale per noi".

Quanto si giocherà l'Inter domenica sera?

"Tre punti come sempre, ma per il peso della partita il risultato potrebbe pesare di più. Ci siamo preparati bene, siamo pronti".

La visita del ct dell'Argentina può essere una spinta ulteriore per Icardi?

"La visita di Bauza ha fatto piacere a tutti, soprattutto a lui. Noi siamo concentrati e ancor più determinati dopo il ko contro la Lazio".

La Juventus parte forte in genere.

"Abbiamo lavorato anche su quello, ma non solo. I loro numeri all'inizio sono importanti, quindi dovremo scendere in campo con convinzione. La Juventus segna tantissimo a inizio match, noi altrettanto alla fine. L'impatto sulla partita dovrà essere quello giusto".

Il pareggio potrebbe andar bene?

"No. Andremo a Torino per raccogliere il massimo, ovvero la vittoria".

Ha in mente qualcosa di particolare per Dybala?

"Hanno grandi giocatori, il nuovo modulo sta funzionando. Dovremo essere bravi nel mantenere il giusto equilibrio".

Cosa dovrà fare l'Inter per vincere?

"Dovremo giocare da squadra. Sappiamo che quando giochiamo con intensità possiamo far male, siamo più consapevoli oggi dei nostri mezzi".

Cosa rappresenta per lei il passato alla Juventus?

"Una grande palestra, ma ora penso solo al presente. Vicino alla Juventus da allenatore? No, mai".

Si aspettava una crescita della Juventus così rapida?

"È sempre stata forte, i numeri parlano chiaro. È la squadra migliore d'Italia, ma l'Inter è una delle poche squadre in grado di crearle dei problemi".

La gara dell'andata può essere considerata come un esempio?

"Ogni gara è diversa, ma in quella gara l'Inter ha giocato al meglio".

Oggi la distanza con la Juventus, dal momento del suo arrivo, è diminuita?

"Diciamo che la sfida di domenica sarà una bella prova, una grande sfida per noi".

Quanto inciderà il risultato sul prosieguo del campionato?

"Vedremo al termine della partita. Chiaramente siamo in un momento in cui ogni vittoria può farci molto bene, al contrario di un passo falso. Ma non sarà una partita decisiva per nessuno".

Qual è il suo stato d'animo in questo momento?

"Io vivo il presente. Quando ero a casa ho cercato di seguire il calcio e di aggiornarmi, viaggiando per capire e comprendere metodi diversi. Aspettavo solo l'occasione giusta per rientrare".

In che modo è riuscito a invertire la rotta con poco tempo a disposizione?

"Ho capito subito di essere arrivato nel posto giusto nel momento giusto".

Questa è la sua grande occasione?

"Sì, è la mia grande occasione".

Perché non ha mai battuto la Juventus?

"Perché non ho mai allenato l'Inter".

Come si ferma Higuain?

"Tutti i giocatori sono forti, solamente lavorando da squadra riusciremo a tener testa alla Juventus. Ma anche noi abbiamo grandi giocatori".

Meglio Higuain o Icardi?

"Icardi".

Gli out esterni potrebbero risultare decisivi.

"La Juventus con il nuovo modulo sfrutta molto gli esterni. Ci saranno tanti duelli, saranno parecchie le zone del campo potenzialmente pericolose o importanti".

Quanto tempo manca per vedere una gara da Scudetto tra Juventus e Inter?

"Speriamo poco, ma pensiamo solamente al presente".

E quanto manca, invece, per vedere finalmente un grande Kondogbia?

"Tutti avranno l'occasione di dimostrare il proprio valore e di essere all'altezza di una grande come la Juventus".

Qual è la stata la carta vincente per questa inversione di rotta?

"Ho dato fiducia ai ragazzi e ho ottenuto grandissima disponibilità da parte loro".