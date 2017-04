LIVE TMW - Inter, Pioli: "Squadra molle? Non lo accetto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Termina qui la conferenza di Pioli.

Sulla perdita di tempo: "Credo che Montella parli troppo spesso degli avversari, credo che sia un bravo allenatore ma che debba pensare alla sua squadra".

Su Nagatomo: "L'ho fatto giocare perchè ci servivano determinate caratteristiche sugli esterni, poteva chiudere su Deulofeu e Suso, mi sembrava il giocatore migliore per contrastare gli attaccanti esterni del Milan".

Sulla paura: "Le partite vanno chiuse, se fossimo andati sul 3-0 avremmo chiuso la gara, bastava veramente poco, non ci siamo riusciti e siamo molto delusi, però dobbiamo finire la nostra corsa a fine stagione".

Sul periodo nero: "Tre settimane fa eravamo più brillanti sotto il profilo mentale, questo arriva dai risultati positivi che però non sono arrivati. Non siamo spensierati e brillanti come un mese fa, però la gestione è stata quella corretta, sono stati gli episodi ad impedirci di vincere la gara".

Sulle dimissioni: "Le responsabilità me le prendo, con un pizzico più di attenzione avremmo portato a casa la vittoria, il campionato però non è finito, abbiamo ancora delle possibilità".

Sulla squadra molle: "Parlare di squadra molle non lo accetto. Abbiamo concesso poco, sulle palle inattive dovevamo metterci qualcosa in più, Biabiany poteva fare gol, l'errore è stato non segnare.

Sulla gara: "Non abbiamo vinto il derby perchè non abbiamo chiuso la gara, abbiamo preferito attendere in difesa ma siamo poi ripartiti bene nel primo tempo soprattutto, le disattenzioni su palle inattive sono state determinanti".

E' terminata 2-2 la partita tra Inter e Milan, primo derby tutto cinese.