LIVE TMW - Luis Enrique: "Passeremo. 1 gol lo farà il Barca, 1 lo stadio e 1 viene da sé"

Spazio al mister del Barcellona dopo le parole di capitan Iniesta. Dalla sala stampa della Ciutad Esportiva Joan Gamper, le parole di Luis Enrique. Il giorno prima del PSG avevi detto che non doveva esserci ansia. "Se devo ricordare quella partita, direi che era difficile perché dovevamo essere calmi con la palla ma con buon ritmo. Abbiamo fatto le cose bene ma non perfette. Dobbiamo segnare meno gol domani e pensando che loro potranno farne 1 dobbiamo poi farne 5".

Domani partita perfetta. "No, non c'è bisogno. Bisogna esser efficaci e generare gol. Qui possiamo riuscirci e ci serve aggressività e che si viva una notte allo stadio come 3 settimane fa".

Aspetto mentale. "Bene, non era una cosa a cui eravamo abituati rimontare. Ora ricapita ma domani dovremo controllare le emozioni dei giocatori e goderci la serata. Tutti quelli che erano allo stadio per il Psg hanno vissuto una notte storica. Possiamo fa 3 gol in 3 minuti".

Domani stimolo? "Non abbiamo nulla da perdere, il rivale deciderà se chiudersi in difesa o attaccare. Noi possiamo solo attaccare, quando ci siamo rilassati attaccare di nuovo".

Cosa preoccupa di più e cosa dà fiducia. "Prima di una partita possiamo vedere come si può fare bene o meno".

Giusto parlare di miracolo domani. "No domani è un ritorno dove abbiamo perso 3-0".

Solo una settimana per preparare la gara. "Avrei preferito un mese e anche delle vacanze alle Maldive, ma il calendario è così. Abbiamo pochi giorni 2-3 per prepararle, ma sappiamo come fare. Rischieremo".

Difesa a 3 o 4? "Quello che dice Piquè è che è indifferente lo schema. Sono cose che riguardano la squadra, bisogna migliorare dove gli avversari ci fanno male. Siamo in una dinamica negativa".

Convinto della semifinale. "Certo. Se fai il primo gol, il secondo lo fa il Camp Nou e il terzo viene da sé. Se la Juve vuole farne almeno 2 ne dobbiamo fare poi 6".

Busquets? "Lui è un elemento fondamentale per la squadra, più cose può fare meglio sarà".

Mascherano? "Si, è stato recuperato è in perfette condizioni".

Rimonta possibile senza Messi al massimo. "Domani abbiamo bisogno che tutti siano al massimo. Messi al 25% ci può dare tanto".

Cosa ti ha impressionato della Juve? "Se pensiamo a martedì la Juve ha fatto un bel primo tempo e noi cercheremo di migliorare il nostro livello in tutta la partita. Sa giocare col pallone ed è difficile giocarci contro".