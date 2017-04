LIVE TMW - Milan, è il giorno del closing. Bellinazzo: "Soldi entro 60/90 minuti"

A cura di Simone Lorini

Fonte: Dall'inviato a Milano, Antonio Vitiello

10.43 - Marco Bellinazzo, giornalista del Sole 24 Ore, tranquillizza i tifosi circa eventuali nuovi rinvii, improbabili a questo punti: "I soldi sono partiti. Accredito attraverso sistemi informatici sarà certificato entro 60/90 minuti".

I soldi sono partiti. Accredito attraverso sistemi informatici sarà certificato entro 60/90 minuti. #Closing @acmilan — Marco Bellinazzo (@MarcoBellinazzo) 13 aprile 2017

10.39 - Nella giornata di ieri, si è riunito l’ultimo CdA dell’era Berlusconi, durante il quale i consiglieri hanno presentato le loro dimissioni che verranno ratificate nell’assemblea del soci di domani. Questa sera, invece, è in programma ad Arcore una cena tra l’attuale proprietà e quella nuova: oltre a Silvio Berlusconi, che in questi giorni viene descritto come triste e sofferente per la cessione del suo Milan, ci saranno anche la figlia Barbara, Adriano Galliani, i manager Fininvest, Fassone, Li Han e, naturalmente, Yonghong Li.

10.27 - L'arrivo dei due studio legale Gianni Origoni & partners è stato videoregistrato dall'inviato di MilanNews.it, di seguito il video pubblicato:

10.10 - Appena arrivati Han Li e Fassone: inizia la lunga giornata che dovrebbe portare ad una svolta epocale nel calcio e nel mondo Milan, pronto a passare di mano dopo 31 anni di regno Berlusconi.

10.03 - L’amministratore delegato Danilo Pellegrino (nella foto sulla destra, ndr) e il responsabile business development Alessandro Franzosi, i manager Fininvest che in questi due anni hanno gestito la trattativa per la cessione del Milan, arrivano allo studio legale Gianni Origoni & partners per il closing.

9.26 - Un ruolo fondamentale nella giornata di oggi lo avrà il notaio Ridella che chiuderà il repertorio dell’atto pubblico di cessione delle azioni. Questo porterà alla conclusione di questa infinita trattativa. Si pensava che la chiusura dovesse avvenire nel tardo pomeriggio, ma siccome alle 16 c’è la conferenza di Montella la notizia del closing potrebbe avvenire intorno alle 12 e alle 13.

09.10 - È iniziata la riunione in attesa del conquibus. Probabili gli arrivi di Fassone e Han Li. In questa prima fase non è necessaria la presenza degli AD, Han Li e Fassone per i cinesi, Pellegrino e Franzosi per Fininvest.

09.00 - È ancora atteso il bonifico per l'acquisto del Milan da parte di Yonghong Li. I soldi devono arrivare in mattinata mentre gli avvocati dovrebbero trovarsi davanti allo studio legale Gop di via Belgioioso a Milano.

08.50 - Alle 9.30 dovrebbe esserci un passaggio cruciale con l'arrivo dei soldi.

Queste le pagine dei giornali

La Stampa - "È arrivato Yonghong Li, stamane l’ultimo bonifico e poi le firme. L’ex Cavaliere vuole un’uscita sobria, lasciare resta una ferita".

Il Corriere della Sera - "E' arrivato il giorno delle firme. Il Milan cambia proprietà, l'addio triste di Berlusconi. Stasera la cena ad Arcore. Yonghong Li nuovo presidente".

La Gazzetta - "Mr Li e il Milan, giornata decisiva".

Tuttosport - "Il Milan cinese parte in salita".

Libero - "Dal Cav al Dragone"

Il Corriere dello Sport - "Milan, che brividi. Via all'era cinese"

Il Quotidiano Sportivo - "Il giorno del closing".

08.45 - È il giorno della verità per il Milan di Silvio Berlusconi. O di Yonghong Li, qualora dovesse avvenire il closing con il bonifico di circa 370 milioni di euro per le casse di Fininvest.