LIVE TMW - Milan ai cinesi. Cena conclusa: Fassone e Li lasciano Arcore

00:28 - Gli ultimi giorni di mercato non saranno più quelli del Condor. Anche Galliani lascia Arcore, la cena è finita. Come i 31 anni del Milan berlusconiano.

00.03 - Anche Barbara Berlusconi lascia Villa San Martino.

23.26 - Cena finita a Villa San Martino, il nuovo e il vecchio Milan si danno appuntamento a domani, quando si terrà la conferenza. Marco Fassone, Yonghong Li e David Han Li hanno appena lasciato la residenza di Silvio Berlusconi ad Arcore, al termine della cena che ha chiuso la giornata del closing.

22.29 - Intercettato da Sky Sport 24 all'uscita da una cena con Vincenzo Montella, Rocco Maiorino, ds in uscita del Milan, ha commentato le vicende di giornata: "Rimangono 12 anni bellissimi. Ancora non ho parlato con la nuova proprietà, ma credo si sia chiusa un'epoca. Diamo il tempo ai nuovi proprietari di lavorare come meglio credono. Galliani oggi ha parlato con il Mister, ha dato lui l'annuncio. Eravamo già pronti, è stata comunque una comunicazione normale. La gioia più grande? Dire Doha sarebbe troppo semplice. Mi porto dentro tutto in questi 12 anni in famiglia. La squadra è riuscita ad isolarsi nel derby, sono un gruppo serio. Speriamo che sabato dimostrino di riuscire a fare grandi cose. Rimarrò sempre tifoso di questa squadra".

22.13 - Una stretta di mano, un passaggio di consegne che ormai ha il nero su bianco ma per il quale si è dovuto aspettare tanto. Cena in corso ad Arcore, ma anche le immagini aiutano a capire che oggi si sta facendo la storia del Milan.

21.48 - Tutti gli invitati sono presenti alla tavola di Silvio Berlusconi. La cena è in corso, in un clima di soddisfazione e disteso.

20.36 - Hanno varcato il cancello di villa San Martino da qualche minuto anche Adriano Galliani e Barbara Berlusconi, i due amministratori delegati dell'ormai ex proprietà del Milan.

20.26 - Han Li, Yonghong Li e Marco Fassone hanno appena varcato il cancello di Villa San Martino, ad Arcore, dove stasera saranno ospiti dell'ormai ex presidente del Milan Silvio Berlusconi.

20.02 - Alla cena che andrà in scena questa sera ad Arcore saranno presenti, oltre a Silvio Berlusconi, anche Adriano Galliani, Barbara Berlusconi, Danilo Pellegrino, Alessandro Franzosi, Yonghong Li e moglie, David Han Li e Marco Fassone.

19.55 - Si delinea l'agenda dei nuovi proprietari del Milan. Domani, dopo aver trascorso la giornata a Milanello, i nuovi vertici rossoneri ceneranno con l'allenatore Vincenzo Montella per delineare il futuro dell'attuale guida tecnica.

19.41 - Han Li, Yonghong Li e Marco Fassone hanno appena lasciato l'Armani Hotel per recarsi ad Arcore, dove stasera è prevista una cena con l'ormai ex presidente del Milan Silvio Berlusconi.

19.30 - Domani, oltre alla conferenza mattutina, la nuova dirigenza italo-cinese si sposterà a Milanello per vivere il primo contatto diretto con la squadra. Intorno alle 18.30, Yonghong Li, Han Li, Fassone e Mirabelli visiteranno i campi del centro sportivo rossonero ed incontreranno la squadra di Montella. Intanto questa sera i nuovi dirigenti saranno ospiti ad Arcore dell'ormai ex presidente del Milan Silvio Berlusconi.

17.57 - Su Twitter, Riccardo Montolivo saluta così Silvio Berlusconi dopo la cessione del Milan della giornata di oggi a Yonghong Li. "Una storia incredibile, forse irripetibile...grazie per avermi dato l'opportunità di farne parte", ha scritto il centrocampista rossonero sul proprio profilo social.

17.27 - Mauro Tassotti, grande ex del Milan, parla del closing rossonero a Sky Sport 24. "Sono dispiaciuto, finisce un'era importante, la più importante della storia del Milan. Sembrava inevitabile ma c'è dispiacere. La squadra è stata brava in questa situazione, a estraniarsi anche se non era facile. Ci sarebbero state contestazioni in caso di difficoltà ma i risultati sono stati soddisfacenti. Berlusconi è stato un innovatore del calcio, al di là delle vittorie. Trent'anni fa parlava di tempo effettivo, di non poter giocare con un pallone solo. Tornare? Sono sempre legato al Milan, amo questi colori, questa maglia, quando posso vado allo stadio. C'è grande affetto per tutti, dovessero chiamarmi ci parlerei per capire un possibile ruolo. Non direi no a priori: sto facendo altro ma al Milan non si può dire di no".

17.24 - E' appena uscito dagli uffici del closing Han Li, volto 'europeo' e prossimo vice-presidente esecutivo del Milan.

16.52 - "Dopo 31 anni certamente c'è emozione. Mi hanno fatto molto piacere le frasi di Berlusconi e mi ha commosso anche il lungo applauso dei colleghi". Così Adriano Galliani, all'uscita dalla sede della Lega Serie A, ai microfoni dei cronisti presenti.

16.40 - Conferenza stampa in vista del derby per Vincenzo Montella ma anche e soprattutto nel primo giorno cinese della formazione rossonera dopo il closing di oggi. "Parto dai ringraziamenti a Berlusconi e Galliani per avermi dato l'opportunità di allenare un club glorioso come il Milan. Ci tengo particolarmente; oggi è una giornata emozionante anche per me, credo che in questi mesi ci sia stato anche il dovere di separare parte societaria e tecnica. Nei prossimi giorni incontrerò il nuovo management e insieme renderemo il Milan grandioso come in passato. Berlusconi ha fatto un atto d'amore e sono certo che la nuova proprietà abbia le risorse per portare il Milan in alto".

16.20 - l’amministratore delegato di Fininvest, Danilo Pellegrino, è il primo a lasciare l'edificio: prevista per stasera, ore 20.30, una cena di commiato al Milan in casa Berlusconi, ad Arcore.

16.02 - Dopo la riunione fiume e le firme apposte sull'accordo per la cessione del Milan, è attesa a breve l'uscita di Marco Fassone e David Han Li dallo studio legale Gianni Origoni& partners. E' iniziata intanto la conferenza stampa pre-derby di Montella.

15.51 - Attraverso un lungo messaggio su Facebook, Silvio Berlusconi saluta i tifosi del Milan al termine di un regno di ben 31 anni: "Lascio oggi, dopo più di trent’anni, la titolarità e la carica di Presidente dell’A.C. Milan. Lo faccio con dolore e commozione, ma con la consapevolezza che il calcio moderno, per competere ai massimi livelli europei e mondiali, necessita di investimenti e risorse che una singola famiglia non è più in grado di sostenere. Non potrò mai dimenticare le emozioni che il Milan ha saputo regalarmi e regalare a tutti noi. Non dimenticherò mai tutte le persone grazie alle quali ho avuto il privilegio di presiedere il Club che ha vinto così tanto.

Prima di tutto, naturalmente, i grandi tecnici e i grandi campioni che hanno reso possibile queste imprese che rimarranno per sempre nella storia del calcio. Nominarli uno ad uno sarebbe impossibile: a tutti loro un grande abbraccio collettivo. Lo stesso abbraccio che rivolgo a tutti coloro che, con ruoli dirigenziali, tecnici, amministrativi e sanitari hanno fatto del Milan non solo una squadra, ma una società modello nel mondo del calcio. Fra queste persone, il primo da citare è Adriano Galliani, che del nostro Milan è stato l’infaticabile costruttore e motore. Ma soprattutto, il mio grazie dal più profondo del cuore va ai nostri tifosi. Ai milioni di appassionati che hanno riempito gli stadi di tutto il mondo per gridare Forza Milan, ai tanti altri, molti di più ancora, che essendo lontani fisicamente, ci sono stati vicini con simpatia ed entusiasmo. Senza di loro, il nostro Milan vincente non sarebbe esistito e non esisterebbe. Con loro abbiamo vinto tutto quello che si poteva vincere. Ho negli occhi e nel cuore mille momenti nei quali le testimonianze di affetto dei nostri sostenitori sono state straordinarie e commoventi.

A loro voglio dire che – se oggi lascio ogni carica operativa e rappresentativa – rimarrò sempre il primo tifoso del Milan, la squadra che mio padre mi insegnò ad amare da bambino, il sogno che abbiamo realizzato insieme. Ai nuovi responsabili rivolgo l’augurio più cordiale e sentito di realizzare traguardi ancora più straordinari di quelli ottenuti da noi. A coloro che restano, ai giocatori, all’allenatore, ai collaboratori della società, a tutti i nostri tifosi rivolgo l’augurio più affettuoso di grandi successi, e a ciascuno di loro l’augurio di realizzare nello sport e nella vita tutti i progetti e i sogni che portano nella mente e nel cuore per sé e per le persone che amano".

15.41 - Ai microfoni di Sky, la leggenda rossonera Fabio Capello parla così del closing finalizzato oggi in casa Milan: "E' un momento non bello, perché io devo tutto a Berlusconi, che ci chiede un calcio spettacolare e vincente già nel primo giorno e noi rimanemmo a bocca aperta. Speriamo che i nuovi proprietari abbiano le risorse per competere coi top club. Non mi sembra che questo gruppo sia così forte, anche considerato il tempo che ci ha messo per arrivare al closing. Speriamo per il bene del Milan che vogliamo essere almeno all'altezza di Suning. Tornare al Milan? Io parlo con tutti, ma serve analizzare i progetto e cosa potrei fare, sicuramente non l'allenatore. Forse potrei dare qualche consiglio".

15.25 - Mauro Tassotti, intervistato da 4-4-2 su Sport Mediaset, parla così del closing: "Credo che oggi sia un giorno molto triste per tanti milanisti. Poi magari le cose andranno anche meglio ma il fatto che non ci sia più la famiglia Berlusconi alla guida del Milan per me è triste. Capisco che questo passaggio possa anche migliorare la questione della squadra ma per i milanisti non può essere una bella giornata questa”.

15.18 - L'ex capitano rossonero Massimo Ambrosini ha parlato ai microfoni di Sky della cessione del Milan: "C'è un po' di tristezza e curiosità insieme. E' veramente finito un periodo in cui abbiamo e ho fatto parte in maniera importante. E' un momento in cui i ricordi riafforano. Il mio pensiero va a tutte le persone che hanno lavorato in questa società per anni e che hanno permesso che dominasse in lungo e in largo. Immagino che possano esserci dei cambi, si parla solo di Galliani ma immagino usciranno tante persone che lavorano al Milan. La mia tristezza non può essere paragonabile a quella loro. In bocca al lupo ai nuovi. Spero che le persone che devono guidare questa società abbiano le intuizioni che hanno avuto Galliani e le persone che hanno guidato questa società per anni. Mi auguro che abbiano un progetto e delle idee chiare".

15.12 - Stefano Scacchi, giornalista de La Repubblica, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare dell'avvenuto closing del Milan: "Il Milan è uscito dalla galassia Fininvest dopo mesi e mesi. I prossimi step? In primis la cena ad Arcore questa sera fra Silvio Berlusconi e i nuovi proprietari. Poi domani è attesa la conferenza stampa e l'assemblea dei soci nel pomeriggio che dovrà ratificare le nomine dei nuovi consiglieri d'amministrazione. La conferenza stampa della mattina sarà molto interessante anche per avere qualche informazione in più su una nuova proprietà di cui non si sa molto. I primi cambiamenti del Milan? Inizieranno con una variazione dello statuto stesso del Milan, con il presidente che non sarà più anche il proprietario. In più uscirà di scena uno storico dirigente come Galliani per far posto a Fassone e Mirabelli".

15.05 - Giuseppe Incocciati, ex attaccante milanista, attraverso il microfono di Tuttomercatoweb.com dice la sua sul closing appena finalizzato: “Se questo passaggio di consegne può essere positivo per riportare il Milan a vincere, ben venga. Non posso che essere contento, da ex calciatore del Milan. Poi, parlando da italiano, mi sento fortemente legato al mio territorio e non credo che l'invasione di capitali orientali possa far tornare trascorsi storici della nostra cultura sportiva e storica del nostro Paese. La squadra che vince di più in Italia è la Juventus, capitanata da italiani. Le squadre che più vincono in Spagna sono Real Madrid e Barcellona, club controllati da spagnoli. In Germania accade lo stesso col Bayern Monaco, società controllata da tedeschi. Queste invasioni cinesi non so fino a che punto possono essere risolutive, io sono tra quelli che crede nella forza degli italiani”.

14.57 - Anche sui profili social del Milan è comparso il comunicato congiunto di Fininvest e Rossoneri Sport Investment Lux, in questo giorno storico per i tifosi del Milan e in generale di ogni appassionato del calcio italiano ed europeo.

Comunicato Stampa congiunto - Fininvest e Rossoneri Sport Investment Lux

14.52 - Paolo Cappelleri, giornalista dell'ANSA, ha così commentato il closing del Milan dai microfoni di Sky: "E' finita un'era e abbiamo capito che era la volta buona solo ieri con l'arrivo di Li. E' stata una trattativa particolare che capiremo del tutto in futuro. Adesso occorre capire quale sarà il destino del Milan. Il trasferimento dei capitali a ridosso della firma? Da ambienti finanziari dicono che si tratta di una cosa normale, nessuna agitazione".

14.47 - Yonghong Li, nuovo patron del Milan, si esprime così ai media cinesi, in particolare a zhibo8.cc: "Ringrazio Berlusconi e Fininvest per la fiducia e i tifosi per la pazienza, da oggi costruiamo il futuro. Passo dopo passo torneremo sul tetto del mondo", sono le prima ambiziosi dichiarazione dell'imprenditore, oggi rappresentato da David Han Li negli atti finali del closing.

14.41 - Toccante retroscena rivelato da Sky: secondo l'emittente satellitare una volta arrivato in Lega Serie A, Adriano Galliani ha annunciato a tutti i presenti la cessione ufficiale dell'AC Milan. Unanime l'applauso con cui è stata accolta la notizia.

14.37 - Il Milan è ufficialmente cinese, questi i primi ritraenti Marco Fassone e David Han Li. Nella foto di Auro Palomba:

14.20 - Attraverso i propri canali ufficiali, Fininvest ha reso noto l'accordo per la cessione delle quote azionarie dell'AC Milan, il quale passa alla Rossoneri Sport Investment Lux, oggi rappresentata da David Han Li: "Fininvest ha oggi finalizzato la cessione alla Rossoneri Sport Investment Lux dell’intera partecipazione, pari al 99,93%, detenuta nell’AC Milan. La finalizzazione odierna dà piena esecuzione al contratto di compravendita firmato dall’amministratore delegato di Fininvest, Danilo Pellegrino, e da David Han Li, rappresentante di Rossoneri Sport Investment Lux, il 5 agosto 2016 e rinnovato il 24 marzo scorso.

Gli estremi dell’accordo sono quelli resi noti a suo tempo e prevedono una valutazione complessiva dell’AC Milan pari a 740 milioni di Euro, comprensivi di una situazione debitoria stimata al 30 giugno 2016, come da intese fra le parti, in circa 220 milioni di Euro. A quanto incassato da Fininvest si aggiungono 90 milioni di Euro a titolo di rimborso dei versamenti in conto capitale eseguiti dalla stessa Fininvest a favore del Milan dal 1° luglio 2016 ad oggi. Gli acquirenti hanno confermato l’impegno a compiere importanti interventi di ricapitalizzazione e rafforzamento patrimoniale e finanziario di AC Milan.

Nella giornata di domani, venerdì 14 aprile, l’Assemblea dei Soci dell’AC Milan riunita in prima convocazione provvederà, fra l’altro, a deliberare in ordine alla nomina dei nuovi organi sociali della società. Rossoneri Sport Investment Lux si è avvalsa di Rothschild & Co. come advisor per gli aspetti finanziari e degli Studi Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners e Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners per gli aspetti legali. Fininvest è stata assistita da Lazard e dallo studio Chiomenti rispettivamente per gli aspetti finanziari e per quelli legali. Milano, 13 aprile 2017".

14.10 - Altri venti minuti e tutto avrà anche i crismi dell'ufficialità: comunicato atteso per le 14.30.

14.04 - ULTIM'ORA da MilanNews.it: è arrivato il bonifico dal Lussemburgo sui conti di Fininvest, closing ormai ultimato e perfezionato. Si attende solo il comunicato ufficiale, ma il Milan si può già considerare cinese per una cifra di circa 600 milioni di euro complessivi.

13.51 - Il commento del presidente di Regione Lombardia, Roberto Maroni, sul passaggio del Milan da Silvio Berlusconi alle mani cinesi di Yonghong Li. "La nuova proprietà mi ha chiesto un incontro. Li vedrò dopo Pasqua. Spero ripensino allo stadio al Portello. A loro chiederò di investire sulla squadra e di non usare il brand per fare solo cassa e vendere gadget in Cina. Spero che non sia solo un'operazione di marketing. Se tengono Donnarumma il progetto è serio, in caso contrario sarebbe un dramma", le parole a Mediaset.

13.35 - Entro un'ora dovrebbe essere tutto finito: lo rivela Sky, peraltro in questi istanti i soldi provenienti da Lussemburgo sarebbero stati indirizzati verso i conti Fininvest. Entro mezz'ora il saldo finale dovrebbe essere accreditato nei conti della società di Berlusconi.

13.07 - Yonghong Li domani sarà alla presentazione nella nuova proprietà rossonera, ma farà solo una breve introduzione, senza rispondere alle domande dei giornalisti. Lo evidenzia Sky, che sottolinea come oggi dovrebbe avvenire anche il primo contatto con Montella e la squadra.

12.50 - Adriano Galliani è appena arrivato in Lega Serie A e non ha voluto rilasciare dichiarazioni, visto il momento delicatissimo della sua società.

12.25 - Le parti interessate non hanno lasciato la sede dello studio legale di Gianni Origoni & partners, dove è attualmente in corso la riunione per il closing, nemmeno per pranzare: è infatti arrivato da poco il servizio di catering. Intanto MilanNews.it segnala che i soldi per il closing sono in Lussemburgo e pronti per essere trasferiti.

12.07 - Si è conclusa in questi minuti la visita di Adriano Galliani: l'ad ha lasciato lo studio legale Gianni Origoni & partners dopo circa 50 minuti. La presenza del dirigente era necessaria per il disbrigo di alcune pratiche burocratiche.

11.43 - Il Sole 24 Ore guarda già oltre, al prossimo mercato di gennaio, con il cambio di proprietà e il passaggio delle azione del Milan nelle mani di Yonghong Li, si attende una campagna acquisti estiva da 130-140 milioni di euro. Nel medio termine, è inoltre in programma la quotazione del club di via Aldo Rossi a Hong Kong.

11.21 - Intanto anche Adriano Galliani è arrivato in piazza Belgioioso presso lo studio legale Gianni Origoni&partners per la riunione decisiva per il closing.

11.03 - Arrivano le prime firme, come pubblicato dall'inviata di MilanoFinanza. Ecco la foto di Han Li mentre sta apponendo l'inchiostro su un documento storico, presso lo studio legale Gop.

10.43 - Marco Bellinazzo, giornalista del Sole 24 Ore, tranquillizza i tifosi circa eventuali nuovi rinvii, improbabili a questo punti: "I soldi sono partiti. Accredito attraverso sistemi informatici sarà certificato entro 60/90 minuti".

10.39 - Nella giornata di ieri, si è riunito l’ultimo CdA dell’era Berlusconi, durante il quale i consiglieri hanno presentato le loro dimissioni che verranno ratificate nell’assemblea del soci di domani. Questa sera, invece, è in programma ad Arcore una cena tra l’attuale proprietà e quella nuova: oltre a Silvio Berlusconi, che in questi giorni viene descritto come triste e sofferente per la cessione del suo Milan, ci saranno anche la figlia Barbara, Adriano Galliani, i manager Fininvest, Fassone, Li Han e, naturalmente, Yonghong Li.

10.27 - L'arrivo dei due studio legale Gianni Origoni & partners è stato videoregistrato dall'inviato di MilanNews.it, di seguito il video pubblicato:

10.10 - Appena arrivati Han Li e Fassone: inizia la lunga giornata che dovrebbe portare ad una svolta epocale nel calcio e nel mondo Milan, pronto a passare di mano dopo 31 anni di regno Berlusconi.

10.03 - L’amministratore delegato Danilo Pellegrino (nella foto sulla destra, ndr) e il responsabile business development Alessandro Franzosi, i manager Fininvest che in questi due anni hanno gestito la trattativa per la cessione del Milan, arrivano allo studio legale Gianni Origoni & partners per il closing.

9.38 - L’amministratore delegato Danilo Pellegrino e il responsabile business development Alessandro Franzosi, i manager Fininvest che in questi due anni hanno gestito la trattativa per la cessione del Milan, arrivano allo studio legale Gianni Origoni& partners per il closing. Lo rivelano i colleghi di MilanNews.it.

9.26 - Un ruolo fondamentale nella giornata di oggi lo avrà il notaio Ridella che chiuderà il repertorio dell’atto pubblico di cessione delle azioni. Questo porterà alla conclusione di questa infinita trattativa. Si pensava che la chiusura dovesse avvenire nel tardo pomeriggio, ma siccome alle 16 c’è la conferenza di Montella la notizia del closing potrebbe avvenire intorno alle 12 e alle 13.

09.10 - È iniziata la riunione in attesa del conquibus. Probabili gli arrivi di Fassone e Han Li. In questa prima fase non è necessaria la presenza degli AD, Han Li e Fassone per i cinesi, Pellegrino e Franzosi per Fininvest.

09.00 - È ancora atteso il bonifico per l'acquisto del Milan da parte di Yonghong Li. I soldi devono arrivare in mattinata mentre gli avvocati dovrebbero trovarsi davanti allo studio legale Gop di via Belgioioso a Milano.

08.50 - Alle 9.30 dovrebbe esserci un passaggio cruciale con l'arrivo dei soldi.

08.45 - È il giorno della verità per il Milan di Silvio Berlusconi. O di Yonghong Li, qualora dovesse avvenire il closing con il bonifico di circa 370 milioni di euro per le casse di Fininvest.